Аліменти в Україні — як стягнути гроші з платника, який працює за кордоном

Як стягнути більше коштів з платника аліментів, який працює за кордоном
Юристи розповіли, як зробити перерахунок розміру аліментів, якщо платник виїхав за кордон та влаштувався там на офіційну роботу. Зробити це можна виключно у судовому порядку.
Про це йдеться на платформі b2bconsult.
Як перерахувати суму аліментів
Як зазначають фахівці, перерахунок можливий в рамках ст. 192 Сімейного кодексу. Згідно з нею, передбачається можливість зміни суми аліментів за позовом одержувача аліментів, якщо відбулися зміни матеріального чи сімейного стану, зміни в здоров’ї одержувача аліментів та інших випадках.
При цьому змінити розмір аліментів можна виключно у судовому порядку.
"Зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження. Тобто, зміна розміру аліментів у твердій грошовій сумі на розмір у частці від заробітку (доходу) батька дитини", — йдеться у поясненні.
Позовну заяву про зміну розміру аліментів потрібно подавати в порядку цивільного судочинства у районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди за зареєстрованим місцем проживанням чи перебуванням відповідача. До заяви потрібно додати докази, що обґрунтовують позовні вимоги (зміна розміру аліментів).
Водночас, якщо платник аліментів перебуває за кордоном, і виконання судового рішення має виконуватись в іноземній державі, рішення суду має бути про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, оскільки за кордоном стягнути аліменти у частці від доходу доволі проблематично, уточнюють юристи.
Необхідний пакет документів
За наявності рішення суду, потрібно звернутися з клопотанням про визнання та виконання судового рішення. У клопотанні має бути вказане:
- повне ім’я відповідача, тобто платника аліментів;
- дата народження боржника;
- його громадянство;
- адреса проживання упродовж останніх п’яти років;
- рід занять та місце роботи платника аліментів;
- фотокартка (за наявності);
- інформація про фінансові та сімейні обставини боржника, зокрема про його майно;
- будь-які інші відомості.
До клопотання потрібно додати документи, оформлені судом:
- копію судового рішення;
- довідку про набуття рішенням законної сили;
- довідку про часткове виконання чи невиконання рішення в Україні;
- довідку про те, що платник був належним чином повідомлений про день судового засідання, копії документів, що це підтверджують, якщо його не було на засіданні суду;
- копію протоколу судового засідання, під час якого справа про стягнення аліментів розглядалась по суті;
- фотокартку стягувача.
При цьому клопотання та документи потрібно надавати українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, де пропонується здійснити визнання і виконання судового рішення.
Клопотання буде надіслано у Міністерство юстиції України через теруправління юстиції.
Нагадаємо, українські жінки, які тимчасового перебувають за кордоном, можуть оформити допомогу при народженні дитини. Документи можна подати дистанційно.