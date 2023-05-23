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Як стягнути більше коштів з платника аліментів, який працює за кордоном

23 травня 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Аліменти в Україні — як стягнути гроші з платника, який працює за кордоном
Дорослі граються з малюком. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Юристи розповіли, як зробити перерахунок розміру аліментів, якщо платник виїхав за кордон та влаштувався там на офіційну роботу. Зробити це можна виключно у судовому порядку.

Про це йдеться на платформі b2bconsult.

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Як перерахувати суму аліментів

Як зазначають фахівці, перерахунок можливий в рамках ст. 192 Сімейного кодексу. Згідно з нею, передбачається можливість зміни суми аліментів за позовом одержувача аліментів, якщо відбулися зміни матеріального чи сімейного стану, зміни в здоров’ї одержувача аліментів та інших випадках.

При цьому змінити розмір аліментів можна виключно у судовому порядку.

"Зміна розміру аліментів може мати під собою зміну способу їх присудження. Тобто, зміна розміру аліментів у твердій грошовій сумі на розмір у  частці від заробітку (доходу) батька дитини", — йдеться у поясненні.

Позовну заяву про зміну розміру аліментів потрібно подавати в порядку цивільного судочинства у районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди за зареєстрованим місцем проживанням чи перебуванням відповідача. До заяви потрібно додати докази, що обґрунтовують позовні вимоги (зміна розміру аліментів).

Водночас, якщо платник аліментів перебуває за кордоном, і виконання судового рішення має виконуватись в іноземній державі, рішення суду має бути про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі, оскільки за кордоном стягнути аліменти у частці від доходу доволі проблематично, уточнюють юристи.

Необхідний пакет документів

За наявності рішення суду, потрібно звернутися з клопотанням про визнання та виконання судового рішення. У клопотанні має бути вказане:

  • повне ім’я відповідача, тобто платника аліментів;
  • дата народження боржника;
  • його громадянство;
  • адреса проживання упродовж останніх п’яти років;
  • рід занять та місце роботи платника аліментів;
  • фотокартка (за наявності);
  • інформація про фінансові та сімейні обставини боржника, зокрема про його майно;
  • будь-які інші відомості.

До клопотання потрібно додати документи, оформлені судом:

  • копію судового рішення;
  • довідку про набуття рішенням законної сили;
  • довідку про часткове виконання чи невиконання рішення в Україні;
  • довідку про те, що платник був належним чином повідомлений про день судового засідання, копії документів, що це підтверджують, якщо його не було на засіданні суду;
  • копію протоколу судового засідання, під час якого справа про стягнення аліментів розглядалась по суті;
  • фотокартку стягувача.

При цьому клопотання та документи потрібно надавати українською мовою разом із перекладом на офіційну мову договірної сторони, де пропонується здійснити визнання і виконання судового рішення.

Клопотання буде надіслано у Міністерство юстиції України через теруправління юстиції.

Нагадаємо, українські жінки, які тимчасового перебувають за кордоном, можуть оформити допомогу при народженні дитини. Документи можна подати дистанційно.

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