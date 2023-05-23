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Как взыскать больше средств с плательщика алиментов, работающего за границей

23 мая 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Алименты в Украине — как взыскать деньги с плательщика, работающего за границей
Взрослые играют с малышом. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Юристы рассказали, как произвести перерасчет размера алиментов, если плательщик уехал за границу и устроился там на официальную работу. Сделать это можно только в судебном порядке.

Об этом говорится на платформе b2bconsult.

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Как отмечают специалисты, перерасчет возможен в рамках ст. 192 Семейного кодекса. Согласно ей, предусматривается возможность изменения суммы алиментов по иску получателя алиментов, если произошли изменения материального или семейного положения, изменения в здоровье получателя алиментов и других случаях.

При этом изменить размер алиментов можно только в судебном порядке.

"Изменение размера алиментов может иметь под собой изменение способа их присуждения. То есть изменение размера алиментов в твердой денежной сумме на размер в доле от заработка (дохода) отца ребенка", — говорится в объяснении.

Исковое заявление об изменении размера алиментов следует подавать в порядке гражданского судопроизводства в районные, районные в городах, городские и горрайонные суды по зарегистрированному месту проживания или пребыванию ответчика. К заявлению следует добавить доказательства, обосновывающие исковые требования (изменение размера алиментов).

В то же время, если плательщик алиментов находится за границей и исполнение судебного решения должно выполняться в иностранном государстве, решение суда должно быть о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, поскольку за границей взыскать алименты в доле от дохода достаточно проблематично, уточняют юристы.

Необходимый пакет документов

При наличии решения суда нужно обратиться с ходатайством о признании и исполнении судебного решения. В ходатайстве должно быть указано:

  • полное имя ответчика, то есть плательщика алиментов;
  • дата рождения должника;
  • его гражданство;
  • адрес проживания за последние пять лет;
  • род занятий и место работы плательщика алиментов;
  • фотография (при наличии);
  • информация о финансовых и семейных обстоятельствах должника, в частности, о его имуществе;
  • любые другие сведения.

К ходатайству следует добавить документы, оформленные судом:

  • копию судебного решения;
  • справку о вступлении решения в законную силу;
  • справку о частичном исполнении или неисполнении решения в Украине;
  • справку о том, что плательщик был надлежащим образом уведомлен о дне судебного заседания, копии документов, подтверждающих это, если его не было на заседании суда;
  • копию протокола судебного заседания, во время которого дело о взыскании алиментов рассматривалось по существу;
  • фотографию стягивателя.

При этом ходатайство и документы следует предоставлять на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, где предлагается осуществить признание и исполнение судебного решения.

Ходатайство будет направлено в Министерство юстиции Украины через теруправление юстиции.

Напомним, украинские женщины, временно находящиеся за границей, могут оформить помощь при рождении ребенка. Документы можно подать дистанционно.

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