Грошова допомога українцям — як отримати кошти від Міжнародної організації з міграції

Українська національна валюта. Фото: mil.co.ua

Деякі українці мають право оформити грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики України та організацією.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Мінсоцполітики.

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Кому надають допомогу

Фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції поширюється на всю територію України, на переселенців з визначених регіонів. Її можуть оформити вразливі категорії населення:

одинока мати чи батько, які отримують допомогу на дітей;

жінки у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

родини з двома та більше дітьми;

пенсіонери, яким більше 65+.

Яка передбачена сума фіндопомоги

Зазначається, що особи чи родини, яких обере МОМ для виплат, отримуватимуть по 2,2 тис. грн на кожного члена сім’ї щомісяця, упродовж трьох місяців.

Для цього Міжнародна організація з міграції виділила близько 700 млн грн для допомоги українцям. Тому кошти можуть отримати приблизно 100 тис. осіб.

Як оформити допомогу

Для отримання допомоги потрібно зареєструватись як внутрішньо переміщена особа в органах соцзахисту населення територіальної громади або ЦНАПі.

Після перевірки інформації та підтвердження категорії для програми, заявки відправлять в офіс МОМ. Далі організація вирішить чи надавати фінансову допомогу.

Також отримати виплати можна через платформу єДопомога, надіславши відповідну заявку. Після верифікації та підтвердження даних заяву відправлять в МОМ (якщо соціальна категорія населення дозволяє).

Хоч перший етап прийому заявок через платформу єДопомога закінчився, проте українці, які підпадають під категорію отримувачів допомоги, все ще можуть отримати гроші.

Інформацію можна уточнити по тел. гарячої лінії — 0 800 215 015 або через е-мейл [email protected]

Нагадаємо, в Україні мають намір розширити коло отримувачів одноразової фінансової допомоги у зв'язку із загибеллю військових на війні. Народні депутати планують внести зміни до відповідного закону.

Також писали, що незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).