Допомога до 41 тис. грн — хто з біженців за кордоном має право

Українська нацвалюта в руках. Фото: Unsplash

Українські жінки, які тимчасового перебувають за кордоном, можуть оформити допомогу при народженні дитини. Документи можна подати дистанційно.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати кошти

У відомстві зазначають, що для отримання грошей один із батьків повинен надіслати заяву на призначення допомоги, а також пакет документів в орган соціального захисту за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні. Далі порядок дій такий:

потрібно віддалено відкрити рахунок у банку. На нього надходитимуть соцвиплати;

заповнити заяву на призначення соцдопомоги. Форму заяви можна знайти за посиланням. Там треба вказати персональні та контактні відомості, вид грошової допомоги у розділі "Державна допомога сім’ям з дітьми" — "Допомога при народженні дитини").

надіслати написану заяву та копії документів поштою. Необхідно надати папери, які засвідчують народження дитини.

Звернутися за допомогою можна упродовж 12 місяців після народження дитини.

Суми грошових виплат на дитину

У 2023 році розмір виплати при народженні дитини становить 41,28 тис. грн.

Одразу виплата здійснюється у сумі 10,32 тис. грн, надалі по 860 грн щомісяця упродовж 36 місяців.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".

Раніше ми писали, що український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.