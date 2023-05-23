Допомога до 41 тис. грн — хто з біженців за кордоном має право

Виплати до 41 тис. грн: хто з біженців за кордоном має право на держдопомогу
Українські жінки, які тимчасового перебувають за кордоном, можуть оформити допомогу при народженні дитини. Документи можна подати дистанційно.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як отримати кошти
У відомстві зазначають, що для отримання грошей один із батьків повинен надіслати заяву на призначення допомоги, а також пакет документів в орган соціального захисту за своїм зареєстрованим місцем проживання в Україні. Далі порядок дій такий:
- потрібно віддалено відкрити рахунок у банку. На нього надходитимуть соцвиплати;
- заповнити заяву на призначення соцдопомоги. Форму заяви можна знайти за посиланням. Там треба вказати персональні та контактні відомості, вид грошової допомоги у розділі "Державна допомога сім’ям з дітьми" — "Допомога при народженні дитини").
- надіслати написану заяву та копії документів поштою. Необхідно надати папери, які засвідчують народження дитини.
Звернутися за допомогою можна упродовж 12 місяців після народження дитини.
Суми грошових виплат на дитину
У 2023 році розмір виплати при народженні дитини становить 41,28 тис. грн.
Одразу виплата здійснюється у сумі 10,32 тис. грн, надалі по 860 грн щомісяця упродовж 36 місяців.
Більше про допомогу
Нагадаємо, в Україні змінили механізм оплати послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та державної підтримки. З 1 червня 2023 року запрацює підхід "гроші ходять за дитиною".
Раніше ми писали, що український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.