Чорна п'ятниця 2023: хитрощі маркетологів під виглядом знижок

Натовп на чорну п'ятницю. Фото: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ідея відзначати в Україні чорну п'ятницю є відносно новою. Ця традиція прийшла до нас зі Сполучених Штатів, де чорна п'ятниця святкується після Дня подяки і з неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. У день чорної п'ятниці багато магазинів пропонують широко рекламовані розпродажі, часто відкриваючись рано вранці і працюючи до півночі. Втім, хитрі вітчизняні (і не тільки) маркетологи так і норовлять ввести в оману покупців та іноді використовують доволі суперечливі методи для підняття продажів.

Новини.LIVE розповідають про хитрощі маркетологів на чорну п'ятницю і не тільки.

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Історія чорної п'ятниці

Термін "чорна п'ятниця" не одразу закріпився за стартом різдвяних розпродажів у США, хоча його використовували ще в 19 столітті. Але тоді він мав негативний сенс. Протягом століть опис "чорний" застосовувався до днів на які відбувалися лиха.

Найраніше відоме використання терміна "чорна п'ятниця" саме для позначення дня після Дня подяки відбулося у журналі Factory Management and Maintenance за листопад 1951 року. Тоді йшлося про практику, коли робітники "хворіли" наступного дня після Дня подяки, щоб провести чотириденні вихідні. Проте й таке використання цього терміну, схоже, не прижилося.

Згодом, на початку 60-х років, терміни "чорна п'ятниця" та "чорна субота" стали використовуватися поліцією Філадельфії та Рочестера для опису натовпу та пробок на дорогах, що супроводжували початок сезону різдвяних розпродажів. Тільки на початку 1980-х це словосполучення стало популярним і набуло саме того змісту, який в нього вкладають зараз.

Чорна п'ятниця вважається днем розпродажу із низки причин. Оскільки це перший день після останнього великого свята перед Різдвом, він знаменує неофіційний початок сезону різдвяних покупок. Крім того, багато роботодавців в США надають своїм співробітникам вихідний у рамках вихідних на честь Дня подяки. Щоб скористатися цим, практично всі роздрібні торговці в країні, великі та малі, пропонують різні розпродажі, у тому числі обмежену кількість дуже дешевих товарів для залучення покупців.

Ажіотаж на чорну п'ятницю. Фото: alamy.com

Які хитрощі з цінами використовують маркетологи на чорну п'ятницю

Слід відзначити, що усі дії магазину чи продавця спрямовані на досягнення прибутку. На жаль, ніхто вам дарувати просто так нічого не буде. Головна мета маркетологів полягає в максимізації прибутку, а розпродажі є інструментом для цього.

Чорна п'ятниця у США, наприклад, спрямована на звільнення складів та полиць від застарілих товарів та техніки. Поява нового покоління товарів стимулює продаж, оскільки продавцям вигідніше пропонувати нові продукти.

В Україні більшість продавців працює за трохи іншою схемою. Вони надають знижки на певні товари з метою залучення максимальної кількості покупців, та продажу супутніх товарів. Таким чином, реальні знижки надаються лише на певні товари, щоб привернути увагу людей, після чого покупці за інерцією купують інші товари.

Деякі маркетологи застосовують іншу стратегію: напередодні "чорної п'ятниці" вони закуповують товар, який раніше не було представлено на полицях. Партію товару купують умовно за ціною в 2000 гривень, встановлюють ціну продажу 5000 гривень, при цьому вказуючи, що попередня ціна становила нібито 8000 гривень. Цей метод застосовується не тільки у дні чорної п'ятниці.

Втім, можна навіть нічого не закуповувати, а просто за декілька днів до чорної п'ятниці сильно завищити ціну на товар, потім закреслити цю ціну і вигадати "супер знижку" у 70 чи більше відсотків. Масштаби таких махінацій з цифрами залежать, по суті, лише від нахабності маркетологів

Проте, варто зазначити, що справжні знижки також мають місце. Фахівці погоджуються з тим, що середній рівень знижок під час чорної п'ятниці становить від 30 до 40%, а одяг, взуття та аксесуари іноді можна придбати зі знижкою аж до 70%. З реальними високими знижками часто пропонують неліквідні або сезонні товари, такі як одяг та взуття, а також обмежені екземпляри, при купівлі яких покупці придбають інші супутні товари за повною вартістю або із символічною знижкою.

Як зазначають експерти, у сфері електроніки, наприклад, націнка часто становить від 15 до 30%, і якщо знижка у магазині перевищує 50%, це може вказувати на те, що товар належить до попередньої колекції, має низьку популярність, або продавець заздалегідь завищив ціну, надаючи тепер суттєву знижку. На думку фахівців, реальний розмір знижки, як правило, варіюється від 5 до 15%, а все, що вище за цей діапазон, швидше за все, являє собою маркетингові хитрощі.

Ажіотаж на чорну п'ятницю. Фото: wowktv.com

Які психологічні хитрощі використовують маркетологи на чорну п'ятницю

Ще один вид маркетингових хитрощів не пов'язаний з тасуванням цін та знижок. Він засновується на психології та поведінкових паттернах покупців. Наприклад, щоб скоротити кількість оціночних суджень у покупця і, грубо кажучи, "вимкнути" його мозок, маркетологи обмежують час для ухвалення рішення. Саме тому продавці часто наголошують, що даний товар доступний тільки зараз і незабаром закінчиться.

Другий метод — штучне створення дефіциту. Наприклад, оголошення про наявність всього 10 смартфонів за вигідною ціною може спричинити ажіотаж, оскільки люди бояться втратити шанс. Фраза "залишився останній товар" особливо сильно впливає на психологію споживача: по-перше, це створює враження, що товар користується популярністю, і по-друге, у людини формується побоювання упустити відмінну пропозицію.

Крім того, деякі магазини та торгові мережі починають знижувати ціни за місяць до офіційного початку розпродажу. Це дозволяє конкурувати за обмежений бюджет споживача.

Загалом експерти рекомендують відкласти покупки до початку нового року, коли обсяг продажів знижується, немає гострих ажіотажів, і магазини змушені дійсно знижувати ціни на товари.

Нагадаємо, в Україні стартує щорічний сезон розпродажу будь-яких товарів під назвою "чорна п'ятниця". Проте думки українців щодо участі у масовому шопінгу цього року різняться — більшість українців не планують робити покупок. Раніше ми повідомляли, що в українців серйозно змінилися настрої щодо купівлі житла. Також ми радили, як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер.