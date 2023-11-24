Черная пятница 2023: уловки маркетологов под видом скидок

Толпа на черной пятнице. Фото: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Идея отмечать в Украине черную пятницу относительно новая. Эта традиция пришла к нам из Соединенных Штатов, где черная пятница отмечается после Дня благодарения и с нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В день черной пятницы многие магазины предлагают широко рекламируемые распродажи, часто открываясь рано утром и работая до полуночи. Впрочем, хитрые отечественные (и не только) маркетологи так и норовят обмануть покупателей и иногда используют довольно противоречивые методы для поднятия продаж.

Новини.LIVE рассказывают о уловках маркетологов на черную пятницу и не только.

Читайте также:

История черной пятницы

Термин "черная пятница" не сразу закрепился за стартом рождественских распродаж в США, хотя его использовали еще в 19 веке. Но тогда он имел отрицательный смысл. На протяжении веков описание "черный" применялось к дням на происходившие бедствия.

Раньше известно использование термина "черная пятница" именно для обозначения дня после Дня благодарения состоялось в журнале Factory Management and Maintenance за ноябрь 1951 года. Тогда речь шла о практике, когда рабочие "болели" на следующий день после Дня благодарения, чтобы провести четырехдневные выходные. Однако и такое использование этого термина, похоже, не прижилось.

Впоследствии, в начале 60-х годов, термины "черная пятница" и "черная суббота" стали использоваться полицией Филадельфии и Рочестера для описания толпы и пробок на дорогах, сопровождавших начало сезона рождественских распродаж. Только в начале 1980-х это словосочетание стало популярным и приобрело именно то содержание, которое в него вкладывают сейчас.

Черная пятница считается днем распродажи по ряду причин. Поскольку это первый день после последнего великого праздника перед Рождеством, он знаменует неофициальное начало сезона рождественских покупок. Кроме того, многие работодатели в США предоставляют своим сотрудникам выходной в рамках выходных в честь Дня благодарения. Чтобы воспользоваться этим, практически все розничные торговцы в стране, крупные и малые, предлагают разные распродажи, в том числе ограниченное количество очень дешевых товаров для привлечения покупателей.

Ажиотаж на черную пятницу. Фото: alamy.com

Какие уловки с ценами используют маркетологи на черную пятницу

Следует отметить, что все действия магазина или продавца направлены на достижение прибыли. К сожалению, никто вам дарить просто так ничего не будет. Главная цель маркетологов состоит в максимизации прибыли, а распродажи являются инструментом для этого.

Черная пятница в США, например, направлена на освобождение складов и полок от устаревших товаров и техники. Появление нового поколения товаров стимулирует продажи, поскольку продавцам выгоднее предлагать новые продукты.

В Украине большинство продавцов работает по несколько иной схеме. Они предоставляют скидки на определенные товары с целью привлечения максимального количества покупателей и продажи сопутствующих товаров. Таким образом, реальные скидки предоставляются только на определенные товары, чтобы привлечь людей, после чего покупатели по инерции покупают другие товары.

Некоторые маркетологи применяют другую стратегию: накануне "черной пятницы" они закупают товар, ранее не представленный на полках. Партию товара покупают условно по цене 2000 гривен, устанавливают цену продажи 5000 гривен, при этом указывая, что предыдущая цена составляла якобы 8000 гривен. Этот метод применяется не только в дни чёрной пятницы.

Впрочем, можно даже ничего не закупать, а просто за несколько дней до черной пятницы сильно завысить цену на товар, затем зачеркнуть эту цену и придумать "супер скидку" в 70 или более процентов. Масштабы таких махинаций с цифрами зависят, по сути, только от наглости маркетологов.

Однако стоит отметить, что настоящие скидки также имеют место. Специалисты соглашаются с тем, что средний уровень скидок в черную пятницу составляет от 30 до 40%, а одежду, обувь и аксессуары иногда можно приобрести со скидкой вплоть до 70%. С реальными высокими скидками часто предлагают неликвидные или сезонные товары, такие как одежда и обувь, а также ограниченные экземпляры, при покупке которых покупатели приобретут другие сопутствующие товары по полной стоимости или символической скидке.

Как отмечают эксперты, в сфере электроники, например, наценка часто составляет от 15 до 30%, и если скидка в магазине превышает 50%, это может указывать на то, что товар принадлежит к предыдущей коллекции, имеет низкую популярность или продавец заранее завысил цену, предоставляя теперь существенную скидку. По мнению специалистов, реальный размер скидки, как правило, варьируется от 5 до 15%, а все, что выше этого диапазона, скорее всего, представляет собой маркетинговые уловки.

Ажиотаж на черную пятницу. Фото: wowktv.com

Какие психологические уловки используют маркетологи на черную пятницу

Еще один вид маркетинговых уловок не связан с тасовкой цен и скидок. Он основывается на психологии и поведенческих паттернах покупателей. К примеру, чтобы сократить количество оценочных суждений у покупателя и, грубо говоря, "выключить" его мозг, маркетологи ограничивают время для принятия решения. Именно поэтому продавцы часто отмечают, что данный товар доступен только сейчас и скоро закончится.

Второй метод — искусственное создание дефицита. Например, объявление о наличии всего 10 смартфонов по выгодной цене может повлечь за собой ажиотаж, поскольку люди боятся упустить шанс. Фраза "остался последний товар" особенно сильно влияет на психологию потребителя: во-первых, это создает впечатление, что товар пользуется популярностью, а во-вторых, у человека возникает опасение упустить отличное предложение.

Не считая того, некие магазины и торговые сети начинают понижать цены за месяц до официального начала распродажи. Это позволяет конкурировать за ограниченный бюджет потребителя.

В целом эксперты рекомендуют отложить покупки до начала нового года, когда объем продаж снижается, нет острых ажиотажей и магазины вынуждены действительно снижать цены на товары.

Напомним, в Украине стартует ежегодный сезон распродажи любых товаров под названием "черная пятница". Однако мнения украинцев по поводу участия в массовом шопинге в этом году отличаются — большинство украинцев не планируют делать покупки . Ранее мы сообщали , что у украинцев серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья. Также мы советовали , как бороться с эмоциональными покупками и не бросать деньги на ветер.