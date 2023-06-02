Податки грального бізнесу — у травні стягнули рекордну суму

Легальний гральний заклад. Фото: Freepik

В Україні у травні 2023 року державний бюджет отримав рекордну суму податків від грального бізнесу. Надходження учетверо перевищили показник, який зафіксували за весь довоєнний 2021 рік.

Про зміни в податкових надходженнях розповів заступник керівника Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Яку суму сплатив гральний бізнес

Представник Податкового комітету зазначив, що гральний бізнес минулого місяця перерахував до держказни 851 мільйон гривень. Для порівняння — у квітні надійшло 452 мільйони податкових надходжень.

"Тут прийшов податок на прибуток плюс закрили багато шлюзів ще, але вже непогано. Це в 4 рази більше, ніж було за весь 2021-ий рік", — написав Ярослав Железняк.

Заступник керівника Податкового комітету опублікував інфографіку щодо сплачених сум гральним бізнесом, починаючи з січня 2021 року.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка

Пільгова система для грального бізнесу

Варто зауважити, що на тлі війни у квітні минулого року Верховна Рада підтримала правку про оплату тільки 2% єдиного податку від обороту грального бізнесу.

Через це відрахування до держбюджету суттєво впали, негативно позначившись на економіці. Так, якщо до переходу на пільгову систему компанії сплачували в середньому 200 тис. грн податків щодня, то після — менше 23 тис. грн. У лютому 2023-го спрощене оподаткування для грального бізнесу скасували.

Більше про податки

Нагадаємо, Міністерство фінансів виступило за те, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет. Вони становлять приблизно 19,5% від зборів.

Також ми писали, що з початку року завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 3,2 млрд гривень. Зокрема, компанія OnlyFans, яка повністю вийшла з російського ринку, сплатила понад 23 млн грн податку.