Податки грального бізнесу — у травні стягнули рекордну суму

Податки грального бізнесу: у Раді звітують про рекордні надходження
В Україні у травні 2023 року державний бюджет отримав рекордну суму податків від грального бізнесу. Надходження учетверо перевищили показник, який зафіксували за весь довоєнний 2021 рік.
Про зміни в податкових надходженнях розповів заступник керівника Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Ярослав Железняк.
Яку суму сплатив гральний бізнес
Представник Податкового комітету зазначив, що гральний бізнес минулого місяця перерахував до держказни 851 мільйон гривень. Для порівняння — у квітні надійшло 452 мільйони податкових надходжень.
"Тут прийшов податок на прибуток плюс закрили багато шлюзів ще, але вже непогано. Це в 4 рази більше, ніж було за весь 2021-ий рік", — написав Ярослав Железняк.
Заступник керівника Податкового комітету опублікував інфографіку щодо сплачених сум гральним бізнесом, починаючи з січня 2021 року.
Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка
Пільгова система для грального бізнесу
Варто зауважити, що на тлі війни у квітні минулого року Верховна Рада підтримала правку про оплату тільки 2% єдиного податку від обороту грального бізнесу.
Через це відрахування до держбюджету суттєво впали, негативно позначившись на економіці. Так, якщо до переходу на пільгову систему компанії сплачували в середньому 200 тис. грн податків щодня, то після — менше 23 тис. грн. У лютому 2023-го спрощене оподаткування для грального бізнесу скасували.
Більше про податки
Нагадаємо, Міністерство фінансів виступило за те, щоб волонтери сплачували податки у Держбюджет. Вони становлять приблизно 19,5% від зборів.
Також ми писали, що з початку року завдяки "податку на Google" до державного бюджету вдалось залучити від міжнародних компаній близько 3,2 млрд гривень. Зокрема, компанія OnlyFans, яка повністю вийшла з російського ринку, сплатила понад 23 млн грн податку.