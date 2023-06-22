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Как война повлияла на бизнес в Украине: данные Всемирного банка

22 июня 2023 11:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине на фоне войны — как оценивает ситуацию Всемирный банк
Ликвидация последствий атаки по предприятию. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Всемирный банк (ВБ) дал новую оценку ситуации с бизнесом в Украине на второй год войны с Россией. Несмотря на сложные обстоятельства безопасности в стране, большинство предпринимателей продолжают работать.

Таковы данные исследования Всемирного банка, пишет Forbes.ua.

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Новые цифры обнародовала вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде во время Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в столице Британии. По ее словам, несмотря на войну, в стране в дальнейшем функционирует 80% бизнеса. При этом доля тех, кто совсем прекратил прежнюю работу, — 4%.

Как свидетельствуют данные Всемирного банка, 90% услуг публичного сектора предоставляются непрерывно, доля задержек пенсий составляет 3%.

В то же время уровень бедности в Украине повысился за время войны на 20% и сейчас достигает 25%. По подсчетам, примерно каждый четвертый гражданин Украины потерял работу.

Согласно июньскому отчету Всемирного банка, в этом году в стране на фоне войны ожидается рост ВВП на уровне 2%, ранее прогнозировали 3,3%. Ухудшение прогноза произошло из-за пересмотра оценки влияния войны. В частности, речь идет об экономических потрясениях, вызванных разрушениями энергетической инфраструктуры к концу прошлого года. Война в дальнейшем наносит Украине как человеческий, так и экономический ущерб.

В то же время государственные средства находятся под давлением, даже несмотря на внешнюю поддержку, в том числе финансирование МВФ в размере 15,6 млрд долларов.

Объем расходов на реконструкцию и восстановление страны выше 2,6 раза от уровня ВВП-2022. Отток населения в Европу оценивают более чем в 8 млн украинцев.

В связи с этим группа Всемирного банка объявила о выделении дополнительной финансовой поддержки в сумме 1,75 млрд дол.

Напомним, юристы в Украине считают, что прежде чем возвращать украинских беженцев из-за границы, украинские власти должны понять, чем Украина может конкурировать с другими странами за людей. В частности, нужно учитывать, в каких условиях сейчас живут украинцы за границей.

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