Как военнослужащим подтвердить командировочные расходы: перечень документов и правила

Вооруженные силы Украины на получении 10 внедорожников. Фото: Униан

Сегодня, 23 апреля, военнослужащим подтвердить командировочные расходы. Департамент финансов Минобороны объяснил, как средства распределяются.

Об этом сообщает Военный медиа центр.

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Командировочные расходы военнослужащих

Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют расчетные документы, определенные Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Расчетными документами могут служить только:

фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);

фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);

расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;

квитанции учреждений банка об оплате.

Также считается командировочными расходами:

проезд (в частности, перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);

оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);

наем других жилых помещений;

оплата телефонных разговоров;

оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);

обязательное страхование;

другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности, любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.

Список входящего в командировочные расходы военных. Фото: Military Media Center

Напомним, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.