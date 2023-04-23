Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Как военнослужащим подтвердить командировочные расходы: перечень документов и правила arrow

Как военнослужащим подтвердить командировочные расходы: перечень документов и правила

23 апреля 2023 16:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Как военнослужащим подтвердить командировочные расходы: перечень документов и правила
Вооруженные силы Украины на получении 10 внедорожников. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 апреля, военнослужащим подтвердить командировочные расходы. Департамент финансов Минобороны объяснил, как средства распределяются.

Об этом сообщает Военный медиа центр.

Читайте также:

Командировочные расходы военнослужащих

Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют расчетные документы, определенные Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Расчетными документами могут служить только:

  • фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);
  • фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);
  • расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;
  • квитанции учреждений банка об оплате.

Также считается командировочными расходами:

  • проезд (в частности, перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);
  • оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);
  • наем других жилых помещений;
  • оплата телефонных разговоров;
  • оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);
  • обязательное страхование;
  • другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности, любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.
командировка военных
Список входящего в командировочные расходы военных. Фото: Military Media Center

Напомним, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас