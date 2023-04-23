Как военнослужащим подтвердить командировочные расходы: перечень документов и правила
Сегодня, 23 апреля, военнослужащим подтвердить командировочные расходы. Департамент финансов Минобороны объяснил, как средства распределяются.
Об этом сообщает Военный медиа центр.
Командировочные расходы военнослужащих
Стоимость понесенных расходов по найму жилого помещения во время служебной командировки свидетельствуют расчетные документы, определенные Законом Украины от 06.07.1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
Расчетными документами могут служить только:
- фискальные чеки регистраторов расчетных операций (РРО);
- фискальные чеки программных регистраторов расчетных операций (ПРРО);
- расчетные квитанции при использовании книг учета расчетных операций;
- квитанции учреждений банка об оплате.
Также считается командировочными расходами:
- проезд (в частности, перевозка багажа, бронирование транспортных билетов) как к месту командировки и обратно, так и по месту командировки (в частности, на арендованном транспорте);
- оплата стоимости проживания в гостиницах (мотелях), а также включенные в такие счета расходы на питание или бытовые услуги (стирка, чистка, утюжка одежды, обуви и т.п.);
- наем других жилых помещений;
- оплата телефонных разговоров;
- оформление загранпаспортов, разрешений на въезд (воз);
- обязательное страхование;
- другие документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте командировки, в частности, любые сборы и налоги, подлежащие уплате в связи с осуществлением таких потерь.
Напомним, что в украинском законодательстве предусмотрены случаи, когда военные могут претендовать на единовременную помощь. В частности, гарантируются соцзащита и финансовые выплаты в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения во время прохождения службы в армии.