Фінансова допомога — як отримати гроші від Dorcas

Українські внутрішні переселенці з дітьми. Фото: УНІАН

Незаможним українцям, які постраждали через війну, виплачують нову міжнародну допомогу. Гроші можна отримати від благодійного фонду Dorcas (Доркас).

Про це йдеться на сторінці Napensii.

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Хто може отримати виплати

Як зазначається, виплати передбачені лише для мешканців двох областей: Запорізької та Закарпатської.

На неї можуть претендувати внутрішні переселенці, які ще жодного разу не отримували допомоги від інших міжнародних організацій упродовж останніх трьох місяців (для мешканців Запорізької області) або одного місяця (для мешканців Закарпатської області).

Також вони мають підпадати хоча б під одну з наступних категорій уразливості та мати документи, які це підтверджують:

багатодітні родини (троє та більше дітей);

вагітні жінки;

сім'ї, де виховуються діти віком до трьох років;

самотні батьки, які виховують дітей;

літні люди (старше 60 років);

особи з інвалідністю;

особи з хронічними та іншими тяжкими недугами, які потребують постійного лікування та медикаментозної підтримки.

Допомога у Запорізькій області

На одну людину виплачують 6,6 тис. гривень за умови, що упродовж останніх трьох місяців не отримувала коштів від благодійних організацій. Кошти надходитимуть трьома траншами щомісяця: по 2200 грн.

Деталі можна дізнатися за телефонами:

(066) 872 25 56;

(093) 156 37 58.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця: з 10:30 до 15:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Допомога у Закарпатській області

Умови аналогічні. Однак гроші нададуть, якщо людина не отримувала жодну іншу виплату упродовж одного місяця (останнього). Гроші надходитимуть на відділення Укрпошти. Оформити допомогу можна на кожного члена родини.

Для реєстрації потрібно скористатися контактними даними:

м. Ужгород. Тел.: (063) 574 02 54.

м. Мукачеве. Тел.: (093) 267 12 75.

Графік роботи (Мукачево): понеділок та середа: з 11:00 до 16:00. Перерва з 13:00 до 14:00.

Державна допомога ВПО

Також внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати соціальну допомогу на проживання. У разі, якщо громадяни подали заяву на допомогу, а вона не надходить більше двох місяців, потрібно звернутися у той орган соцзахисту, в якому оформлялася довідка ВПО та соціальна допомога.

Ті, хто має офіційний статус ВПО, щомісяця отримують допомогу у розмірі:

2 тис. грн — для осіб від 18 років;

3 тис. грн — для осіб з інвалідністю та дітей.

Якщо на картку не приходять виплати ВПО, можна звертатися:

за номером гарячої лінії (15-48);

в офіс уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

в управління соціального захисту населення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять одноразову державну допомогу постраждалим громадянам від війни. Виплати передбачені у зв'язку з інвалідністю та в разі смерті.

Також писали, що в Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

З 18 квітня поновили прийом заявок на міжнародні виплати по 6,6 тис. грн. Йдеться про грошову допомогу від УВКБ ООН.