Як ВПО отримати пільговий кредит на житло

Вимушені переселенці. Фото: УНІАН

В 2024 році на програму пільгових житлових кредитів для внутрішньо переміщених осіб в Україні виділять 877,5 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

За даними міністерства, за період реалізації програми вже надано 650 кредитів на загальну суму 902,3 млн гривень.

Які умови програми пільгових кредитів

Програма "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" реалізується Мінреінтеграції та Держмолодьжитлом за фінансової підтримки Уряду Німеччини, що надав грант через німецький державний банк розвитку KfW.

У межах реалізації програми проведено 15 рандомних відборів на отримання пільгових іпотечних кредитів.

Переможці отримують змогу придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік. Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском від 6% вартості житла.

Зареєструватися для участі у програмі можна через портал Дія або в регіональних управліннях Держмолодьжитла.

Докладна інформація щодо умов — за посиланням.

Нагадаємо, з 1 грудня поточного року виплати внутрішньо переміщеним особам продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Світовий банк надасть Україні фінансування в об’ємі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

Кошти виділяються Україні в рамках проєкту "Інвестиції в соціальний захист для інклюзії, стійкості та ефективності" (INSPIRE) під гарантії уряду Японії.

Кошти Світового банку направлять на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально незахищених студентів, а також постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та від торгівлі людьми.

В рамках проєкту профінансують 29 програм соціальної допомоги. Проєкт має охопити майже 10 мільйонів українців.

