Как ВПЛ получить льготный кредит на жилье

Вынужденные переселенцы. Фото: УНИАН

В 2024 году на программу льготных жилищных кредитов для внутренне перемещенных лиц в Украине выделят 877,5 млн гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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По данным министерства, за период реализации программы уже предоставлено 650 кредитов на общую сумму 902,3 млн гривен.

Какие условия программы льготных кредитов

Программа "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуется Минреинтеграции и Держмолодьжитло при финансовой поддержке Правительства Германии, предоставившего грант через немецкий государственный банк развития KfW.

В рамках реализации программы проведено 15 рандомных отборов на получение льготных ипотечных кредитов.

Победители получают возможность приобрести жилье в кредит по самой низкой в Украине ставке 3% в год. Кредиты предоставляются сроком до 30 лет с первоначальным взносом от 6% стоимости жилья.

Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал Дія или в региональных управлениях Держмолодьжитло.

Подробная информация об условиях — по ссылке.

Напомним, с 1 декабря текущего года выплаты внутренне перемещенным лицам будут продлены некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, а также 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.

Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:

среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утратившие трудоспособность

Также Новини.LIVE сообщали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

Денежные средства выделяются Украине в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для инклюзии, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) под гарантии правительства Японии.

Средства Всемирного банка будут направлены на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально незащищенных студентов, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и от торговли людьми.

В рамках проекта профинансируется 29 программ социальной помощи. Проект должен охватить около 10 миллионов украинцев.