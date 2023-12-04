Как ВПЛ получить льготный кредит на жилье

Как вынужденным переселенцам получить льготный кредит на жилье
В 2024 году на программу льготных жилищных кредитов для внутренне перемещенных лиц в Украине выделят 877,5 млн гривен.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, за период реализации программы уже предоставлено 650 кредитов на общую сумму 902,3 млн гривен.
Какие условия программы льготных кредитов
Программа "Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц" реализуется Минреинтеграции и Держмолодьжитло при финансовой поддержке Правительства Германии, предоставившего грант через немецкий государственный банк развития KfW.
В рамках реализации программы проведено 15 рандомных отборов на получение льготных ипотечных кредитов.
Победители получают возможность приобрести жилье в кредит по самой низкой в Украине ставке 3% в год. Кредиты предоставляются сроком до 30 лет с первоначальным взносом от 6% стоимости жилья.
Зарегистрироваться для участия в программе можно через портал Дія или в региональных управлениях Держмолодьжитло.
Подробная информация об условиях — по ссылке.
Напомним, с 1 декабря текущего года выплаты внутренне перемещенным лицам будут продлены некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения.
Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям, а также 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев.
Соответствующая помощь семье будет продлена автоматически еще на полгода, если:
- среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;
- в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;
- а также физические лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;
- в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утратившие трудоспособность
Также Новини.LIVE сообщали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.
Денежные средства выделяются Украине в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для инклюзии, устойчивости и эффективности" (INSPIRE) под гарантии правительства Японии.
Средства Всемирного банка будут направлены на поддержку сирот, детей, находящихся на попечении, социально незащищенных студентов, а также пострадавших от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции и от торговли людьми.
В рамках проекта профинансируется 29 программ социальной помощи. Проект должен охватить около 10 миллионов украинцев.
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