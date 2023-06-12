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Як зекономити світло і гроші: кілька ефективних способів

12 червня 2023 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як зекономити світло і гроші: кілька ефективних способів
Лампочки освічують приміщення. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Із червня для українців подорожчала електроенергія. Однак все ж є ефективні способи як можна зекономити й платити менше.

Про це повідомляє 24 Канал.

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У виданні розповіли про кілька дієвих та простих способів економії електроенергії. Отож, серед них такі:

  • Купуйте спеціальні електронні пристрої з таймером, сьогодні вони стали must-have для багатьох. Зарядні пристрої, які залишаються увімкненими у розетку, споживають електроенергію навіть без зарядки. Таймери-розетки є розв'язанням цієї проблеми та своєю чергою допоможуть зекономити гроші.
  • Ще одним легким і незатратним способом економити на світлі — вимикати непотрібні прилади та освітлення вдома.
  • Хороша інвестиція — LED лампи. Адже лампи старого зразка нагріваються, що призводить до додаткових витрат енергії. Тому, якщо ви ще не перейшли на LED, зараз саме час.
  • Встановіть розумний лічильник. Тарифи у нічний проміжок часу нижчі, тому дво- або тризонні лічильники допоможуть заощадити кошти на електроенергії.
  • Користуйтесь технікою з "еко" режимом, адже це спеціально розроблені прилади для економії коштів. Крім того, якщо користуватися технікою на середніх режимах, то це продовжить її службу й зменшить витрати.

Нагадаємо, що в Україні планують підвищити максимальні ціни на електричну енергію для бізнесу. У Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо підтримали відповідний проєкт.

Також ми писали, що в Україні у червні поточного року майже удвічі підвищились тарифи на електричну енергію. Водночас залишилась можливість платити дешевше.

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