Як зекономити світло і гроші: кілька ефективних способів
Із червня для українців подорожчала електроенергія. Однак все ж є ефективні способи як можна зекономити й платити менше.
Про це повідомляє 24 Канал.
Як зекономити світло
У виданні розповіли про кілька дієвих та простих способів економії електроенергії. Отож, серед них такі:
- Купуйте спеціальні електронні пристрої з таймером, сьогодні вони стали must-have для багатьох. Зарядні пристрої, які залишаються увімкненими у розетку, споживають електроенергію навіть без зарядки. Таймери-розетки є розв'язанням цієї проблеми та своєю чергою допоможуть зекономити гроші.
- Ще одним легким і незатратним способом економити на світлі — вимикати непотрібні прилади та освітлення вдома.
- Хороша інвестиція — LED лампи. Адже лампи старого зразка нагріваються, що призводить до додаткових витрат енергії. Тому, якщо ви ще не перейшли на LED, зараз саме час.
- Встановіть розумний лічильник. Тарифи у нічний проміжок часу нижчі, тому дво- або тризонні лічильники допоможуть заощадити кошти на електроенергії.
- Користуйтесь технікою з "еко" режимом, адже це спеціально розроблені прилади для економії коштів. Крім того, якщо користуватися технікою на середніх режимах, то це продовжить її службу й зменшить витрати.
Нагадаємо, що в Україні планують підвищити максимальні ціни на електричну енергію для бізнесу. У Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо підтримали відповідний проєкт.
Також ми писали, що в Україні у червні поточного року майже удвічі підвищились тарифи на електричну енергію. Водночас залишилась можливість платити дешевше.