Как сэкономить свет и деньги: несколько эффективных способов
С июня для украинцев подорожала электроэнергия. Однако все же есть эффективные способы как можно сэкономить и платить меньше.
Об этом сообщает 24 Канал.
Как сэкономить свет
В издании рассказали о нескольких действенных и простых способах экономии электроэнергии. Итак, среди них такие:
- Купите специальные электронные устройства с таймером, сегодня они стали must-have для многих. Зарядные устройства, которые остаются включенными в розетку, потребляют электроэнергию даже без зарядки. Таймеры-розетки являются решением этой проблемы и в свою очередь помогут сэкономить деньги.
- Еще одним легким и незатратным способом экономить на свете – выключать ненужные приборы и освещение дома.
- Хорошая инвестиция – LED лампы. Ведь лампы старого образца нагреваются, что приводит к дополнительным затратам энергии. Поэтому, если вы еще не перешли на LED, сейчас самое время.
- Установите разумный счетчик. Тарифы в ночной период времени ниже, поэтому двух- или трехзонные счетчики помогут сэкономить средства на электроэнергии.
- Используйте технику с "эко" режимом, ведь это специально разработанные приборы для экономии средств. Кроме того, если пользоваться техникой на средних режимах, это продолжит ее службу и уменьшит затраты.
Напомним, что в Украине планируется повысить максимальные цены на электрическую энергию для бизнеса. В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно поддержали соответствующий проект.
Также мы писали, что в Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время осталась возможность платить дешевле.