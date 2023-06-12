Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Как сэкономить свет и деньги: несколько эффективных способов arrow

Как сэкономить свет и деньги: несколько эффективных способов

12 июня 2023 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как сэкономить свет и деньги: несколько эффективных способов
Лампочки освещают помещение. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

С июня для украинцев подорожала электроэнергия. Однако все же есть эффективные способы как можно сэкономить и платить меньше.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Как сэкономить свет

В издании рассказали о нескольких действенных и простых способах экономии электроэнергии. Итак, среди них такие:

  • Купите специальные электронные устройства с таймером, сегодня они стали must-have для многих. Зарядные устройства, которые остаются включенными в розетку, потребляют электроэнергию даже без зарядки. Таймеры-розетки являются решением этой проблемы и в свою очередь помогут сэкономить деньги.
  • Еще одним легким и незатратным способом экономить на свете – выключать ненужные приборы и освещение дома.
  • Хорошая инвестиция – LED лампы. Ведь лампы старого образца нагреваются, что приводит к дополнительным затратам энергии. Поэтому, если вы еще не перешли на LED, сейчас самое время.
  • Установите разумный счетчик. Тарифы в ночной период времени ниже, поэтому двух- или трехзонные счетчики помогут сэкономить средства на электроэнергии.
  • Используйте технику с "эко" режимом, ведь это специально разработанные приборы для экономии средств. Кроме того, если пользоваться техникой на средних режимах, это продолжит ее службу и уменьшит затраты.

Напомним, что в Украине планируется повысить максимальные цены на электрическую энергию для бизнеса. В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно поддержали соответствующий проект.

Также мы писали, что в Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время осталась возможность платить дешевле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас