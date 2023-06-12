Как сэкономить свет и деньги: несколько эффективных способов

Лампочки освещают помещение. Фото: google.com

С июня для украинцев подорожала электроэнергия. Однако все же есть эффективные способы как можно сэкономить и платить меньше.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Как сэкономить свет

В издании рассказали о нескольких действенных и простых способах экономии электроэнергии. Итак, среди них такие:

Купите специальные электронные устройства с таймером , сегодня они стали must-have для многих. Зарядные устройства, которые остаются включенными в розетку, потребляют электроэнергию даже без зарядки. Таймеры-розетки являются решением этой проблемы и в свою очередь помогут сэкономить деньги.

, сегодня они стали must-have для многих. Зарядные устройства, которые остаются включенными в розетку, потребляют электроэнергию даже без зарядки. Таймеры-розетки являются решением этой проблемы и в свою очередь помогут сэкономить деньги. Еще одним легким и незатратным способом экономить на свете – выключать ненужные приборы и освещение дома .

. Хорошая инвестиция – LED лампы . Ведь лампы старого образца нагреваются, что приводит к дополнительным затратам энергии. Поэтому, если вы еще не перешли на LED, сейчас самое время.

. Ведь лампы старого образца нагреваются, что приводит к дополнительным затратам энергии. Поэтому, если вы еще не перешли на LED, сейчас самое время. Установите разумный счетчик . Тарифы в ночной период времени ниже, поэтому двух- или трехзонные счетчики помогут сэкономить средства на электроэнергии.

. Тарифы в ночной период времени ниже, поэтому двух- или трехзонные счетчики помогут сэкономить средства на электроэнергии. Используйте технику с "эко" режимом, ведь это специально разработанные приборы для экономии средств. Кроме того, если пользоваться техникой на средних режимах, это продолжит ее службу и уменьшит затраты.

Напомним, что в Украине планируется повысить максимальные цены на электрическую энергию для бизнеса. В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно поддержали соответствующий проект.

Также мы писали, что в Украине в июне этого года почти вдвое повысились тарифы на электрическую энергию. В то же время осталась возможность платить дешевле.