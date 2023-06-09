Ціни на електрику для бізнесу зростуть — що планує Нацкомісія

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

В Україні планують підвищити максимальні ціни на електричну енергію для бізнесу. У Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо підтримали відповідний проєкт.

Про це повідомляє видання Forbes.ua.

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Як зміняться тарифи

Національна комісія ухвалить остаточний вердикт після опрацювання зауважень та пропозицій. Проєкт постанови передбачає підвищення граничних цін на електрику для бізнесу на 35%. Тобто тариф з 4 тис. грн піднімуть до 5413,26 грн/МВт-г для часу максимального навантаження на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку, а також і з 2 тис. грн до 2706,63 грн для часу мінімального навантаження.

При цьому мінімальний прайскеп на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку становитиме 10,00 грн/МВт-г.

Також, відповідно до проєкту постанови, у Нацкомісії пропонують встановити верхню межу на рівні 125% від РДН (6 766,58 грн/МВт-г), а нижню межу на балансуючому ринку на рівні 0,01 грн/МВт-г.

У разі ухвалення проєкту постанови, нові прайскепи наберуть чинності вже 30 червня поточного року.

Більше про тарифи

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.

Також ми писали, фахівці Нацкомісії із держрегулювання сфер енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) перед підвищенням тарифів до 2,64 грн/кВт-год просили уряд встановити ринкові ціни для населення, тобто 5,5 грн. Зараз відповідний документ засекретили.