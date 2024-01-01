Пенсії та стаж у 2024 році — ПФУ розповів про зміни

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомляють, що з січня 2024 року змінюється розмір пенсій для громадян. Також посилюються вимоги до страхового стажу, що дає право на її призначення.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

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Мінімальна та максимальна пенсії

Представники Пенсійного фонду зазначають, що законом "Про Державний бюджет України на 2024 рік" у 2024 році передбачається підвищення, зокрема, прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної платні.

Так, мінімальна пенсія, яку одержують українські громадяни з невеликим стажем чи ті, які мали невисоку зарплату, зростає із 1 січня на 268 грн — з 2093 до 2361 грн.

Максимальна пенсія в країні підвищиться до 23,61 тис. грн.

Також змінюються доплати за стаж понад норму. За кожен рік, що більший за норму, можна отримати 1% прожиткового мінімуму. Якщо раніше було 20,9 грн, а в 2024-му — 26,8 грн.

Підвищаться гарантії для пенсіонерів, які досягнули 65 років й виконали вимоги, що стосуються страхового стажу. Відповідно до закону, розмір пенсії має бути не менший 40% мінімальної зарплати.

Відповідно до статті 8 цього закону з 1 січня мінімальну заробітну плату встановлено у розмірі 7,1 тис. грн, до 1 січня було 6,7 тис. грн.

"Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж: мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати (частина друга статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування")", — йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Окрім того, з 1 січня збільшується розмір щомісячної грошової виплати громадянам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до закону "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Індексація пенсій

Більш суттєве підвищення пенсійних виплат очікується у березні 2024 року. Проте деталі такого підвищення поки що невідомі. Її проведуть у разі надходження грошей міжнародної підтримки.

За позитивного розвитку подій відбудеться індексація всіх пенсій за бальною системою. Остання покликана вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які вийшли на пенсію давно, та тими, хто зробив це недавно. Очікується, що після індексації середня пенсія підвищиться з 5,311 грн до 6 тис. грн.

Посилення вимог до стажу

У 2024 році посилюються вимоги для виходу на заслужений відпочинок. Розмір страхового стажу важливий для призначення пенсії:

для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати 31 рік стажу;

для виходу на пенсію у 63 роки — 21-31 рік стажу;

для виходу на пенсію у 65 років — 15-21 рік стажу.

Якщо у 65 років громадянин не матиме необхідного страхового стажу, то йому призначать виплату від держави для непрацездатних осіб у розмірі 2,36 тис. грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

Також ми писали, що деякі українці можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.