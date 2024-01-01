Пенсии и стаж в 2024 году — ПФУ рассказал об изменениях

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что с января 2024 года меняется размер пенсий для граждан. Также ужесточаются требования к страховому стажу, что дает право на ее назначение.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

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Минимальная и максимальная пенсии

Представители Пенсионного фонда отмечают, что законом "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" в 2024 году предусматривается повышение, в частности прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Так, минимальная пенсия, которую получают украинские граждане с небольшим стажем или те, кто имел невысокую зарплату, вырастет с 1 января на 268 грн — с 2093 до 2361 грн.

Максимальная пенсия в стране увеличится до 23,61 тыс. грн.

Также изменяются доплаты за стаж сверх нормы. За каждый год больше нормы можно получить 1% прожиточного минимума. Если раньше было 20,9 грн, то в 2024-м — 26,8 грн.

Повысятся гарантии для пенсионеров, достигших 65 лет и выполнивших требования, касающиеся страхового стажа. Согласно закону, размер пенсии должен составлять не менее 40% минимальной зарплаты.

Согласно статье 8 этого закона, с 1 января минимальная заработная плата установлена в размере 7,1 тыс. грн, до 1 января было 6,7 тыс. грн.

"Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж: минимальный размер пенсий таких пенсионеров с 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты (часть вторая статьи 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании")", — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Кроме того, с 1 января увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, в соответствии с законом "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Индексация пенсий

Более существенное повышение пенсионных выплат ожидается в марте 2024 года. Однако детали такого повышения пока неизвестны. Ее проведут при поступлении денег международной поддержки.

При позитивном развитии событий произойдет индексация всех пенсий по балльной системе. Последняя призвана выровнять диспропорции между пенсионерами, вышедшими на пенсию давно, и теми, кто сделал это недавно. Ожидается, что после индексации средняя пенсия повысится с 5,311 до 6 тыс. грн.

Усиление требований к стажу

В 2024 году ужесточаются требования для выхода на заслуженный отдых. Размер страхового стажа важен для назначения пенсии:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 31 год стажа;

для выхода на пенсию в 63 года — 21-31 год стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет — 15-21 год стажа.

Если в 65 лет гражданин не будет иметь необходимого страхового стажа, то ему назначат выплату от государства для нетрудоспособных лиц в размере 2,36 тыс. грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут вообще потерять выплаты. Кабинет Министров намерен провести сверку социальных выплат украинцев.