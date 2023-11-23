Пенсії в Україні — кому готують підвищення на 2,6 тис. гривень

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

Такі зміни передбачає державний бюджет.

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Хто отримає надбавку 2,6 тис. грн

Виплати зростуть, оскільки із 2024 року підвищиться прожитковий мінімум із 2093 до 2361 гривні (мінімальний розмір), а максимальний у десять разів більше — з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень відповідно.

Передбачається "надбавка" у 2,6 тис. гривень тим громадянам, чия пенсія за законодавством не перевищує 10 прожиткових мінімумів.

Загалом наступного року пенсії у середньому мають підвищитися до 6 тис. гривень.

При цьому обсяг бюджету Пенсійного фонду на наступний рік становитиме 322 млрд гривень.

Індексація пенсій із березня у 2024 році

Відповідної суми бюджету ПФУ вистачить для індексації, проте значного підвищення для більшості не буде. За інформацією Міністерства соціальної політики, пенсійні виплати підвищаться усім громадянам, які досягли пенсійного віку та вийшли на пенсію не раніше, аніж три роки тому.

Очікується, що відповідно до нових правил, індексацію пенсій проведуть 1 березня 2024 року. При цьому застосують інший механізм обрахунку. Якщо раніше виплати підвищували на суму, що дорівнювала половині інфляції за минулий рік та середньому за останні три роки зростанню заробітної плати. То цього разу враховуватимуть бали й кожен відпрацьований місяць.

Водночас, про нові правила детально поки що у Міністерстві соціальної політики не повідомляють.

Щодо березневої індексації під час періоду воєнного стану потрібне рішення Кабінету міністрів.

Варто зауважити, що в період із червня минулого року до червня поточного року середня пенсія підвищилась на 874 гривень. За цих темпів до кінця 2023 року середня пенсія становитиме 5,49 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з січня 2024 року влада має намір підвищити розмір мінімальної пенсії. Відомо, хто зможе отримати більше та як зростуть виплати.

Також ми писали, що до кінця поточного року для певних категорій громадян може змінитися розмір пенсії. А деякі з українців можуть взагалі втратити виплати. Кабінет Міністрів збирається провести звірку соціальних виплат українців.