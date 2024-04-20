Як збільшилась середня пенсія у 2024 році

Отримання пенсії. Фото: УНІАН

Незважаючи на економічні труднощі, пенсійні виплати в Україні продовжують збільшуватися, переважно за рахунок індексації. Одночасно, країною пройшла хвиля інфляції, що частково компенсує фактичне підвищення пенсійних виплат.

Про те, як змінилися пенсії у 2024 році, йдеться на порталі Пенсійного Фонду України.

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Як збільшилась пенсія з початку року

З початку 2024 року середній розмір пенсії збільшився на 9,6% та становить 5 743,27 гривні.

Пенсії зросли на 505,02 гривні, при цьому інфляція з початку року становила 1,2%. У той же час кількість пенсіонерів зменшилася на 361 832 особи, і наразі пенсії отримують 10 154 705 громадян.

Розмір пенсійних пенсій зараз:

мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню;

максимальна пенсія в Україні 2024 року становить 23 610 гривень.

Що відомо про індексацію у 2024 році

Пенсійна індексація в Україні цього року становила 7,96%. Цей процес призвів до проіндексування пенсійних виплат для понад 10 мільйонів осіб. Зокрема:

9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів;

596 тисяч осіб із силових структур;

97,8 тисячі осіб, які отримали інвалідність чи серйозні захворювання через аварію на ЧАЕС.

Мінімальне збільшення пенсій становило 100 гривень, тоді як максимальне досягло 1500 гривень. Проте деякі категорії пенсіонерів не відчули на собі індексацію:

Особи, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років;

Особи з великими пенсіями, такі як прокурори та судді;

Громадяни з пенсіями, розмір яких нижчий за мінімально встановлений.

Важливо зазначити, що пенсіонерам, чия пенсія була нижчою за мінімум, автоматично нараховувалась спеціальна надбавка, яка забезпечувала гарантований мінімальний розмір. Під час індексації ця надбавка анулюється, і пенсія збільшується завдяки індексації до встановленого мінімуму.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонерам в Україні доступні різні види спеціальних надбавок до пенсії. Серед них є доплати за віком.

Ми також писали, що українська влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.