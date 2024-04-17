Пенсії в Україні зростуть — для пенсіонерів готують нове підвищення

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українська влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.

Про такі наміри повідомила голова Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів ВРУ Галина Третьякова.

Читайте також:

Плани з підвищення пенсій

Третьякова, виступаючи перед представниками Міжнародної організації праці, розповіла деталі майбутнього перерахунку розмір пенсії, заначивши, що зараз пенсіонери у середньому отримують 30% від заробітної плати, після втілення змін відповідний показник має зрости до 60%.

"Коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсійної виплати до середньої заробітної плати) на сьогодні становить близько 30%. Іде потужна робота над тим, щоб цей показник у майбутньому складав не менш ніж 40%", — пояснила голова профільного комітету.

Стратегічна мета — подвоїти нинішній показник. При цьому таке завдання вимагатиме складної комплексної роботи та системних змін в українській пенсійній системі.

Третьякова наголосила на важливості підвищення рівня життя пенсіонерів, з огляду на те, що зараз фактично третина населення країни досягла пенсійного віку. Все це вказує на критичну необхідність запровадження ефективних реформ у сфері соцзахисту населення.

Серед ключових напрямів реформи — збільшення коефіцієнта заміщення, тобто відношення середньої пенсійної виплати до середньої зарплати. Задля досягнення такої мети планують провести реформи:

єдиного соціального внеску (ЄСВ);

впровадження практики пенсійних накопичень;

підтримки фінансового добробуту українців.

Окремо вона зауважила, що для досягнення стратегічної мети потрібно буде підвищити рівень мінімальної зарплати, що є важливим показником під час розрахунку розміру пенсій.

Яка зараз формула розрахунку пенсій

За формулою розрахунку пенсії, зарплату за останні три роки множать на відношення персональної зарплатні до середньої, на страховий стаж у роках та на 1%. У 2024 році середня зарплата за попередні три роки дорівнює 13,54 тис. грн.

Таким чином, в Україні з мінімальною зарплатнею 8 тис. грн пенсія становитиме 2,36 тис. грн. Відповідна виплата можлива, якщо достатньо стажу — 35 років. Це мінімальний розмір пенсія.

Навесні цього року в українських пенсіонерів змінились розміри виплат. Середня пенсія по країні зросла до 5,74 тис. грн. Найвищі виплати в Києві — 7,8 тис. грн, найнижчі у Закарпатській області — 4,62 тис. грн.

При цьому з початку року кількість пенсіонерів суттєво скоротилася. Число зменшилося на близько 362 тис. осіб, до 10,15 млн тис.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Пенсійному фонді розповіли про те, як зросли виплати в громадян навесні 2024 року. Також оприлюднили негативну статистику щодо чисельності пенсіонерів.

Також повідомлялося, що в Україні навесні влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн.