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Как изменилась средняя пенсия за 2024 год

20 апреля 2024 15:19
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как увеличилась средняя пенсия в 2024 году
Получение пенсии. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на экономические трудности, пенсионные выплаты в Украине продолжают увеличиваться преимущественно за счет индексации. Одновременно страной прошла волна инфляции, частично компенсирующая фактическое повышение пенсионных выплат.

О том, как изменились пенсии в 2024 году, говорится на портале Пенсионного фонда Украины.

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Как увеличилась пенсия с начала года

С начала 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и составил 5743,27 гривны.

Пенсии выросли на 505,02 гривны, при этом инфляция с начала года составила 1,2%. В то же время количество пенсионеров уменьшилось на 361 832 человека, и в настоящее время пенсии получают 10 154 705 граждан.

Размер пенсионных пенсий сейчас:

  • минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну;
  • максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривен.

Что известно об индексации в 2024 году

Пенсионная индексация в Украине в текущем году составила 7,96%. Этот процесс привел к проиндексированию пенсионных выплат более 10 миллионам человек. В частности:

  • 9,5 миллиона гражданских пенсионеров;
  • 596 тысяч человек из силовых структур;
  • 97,8 тысячи человек, получивших инвалидность или серьезные заболевания из-за аварии на ЧАЭС.

Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, в то время как максимальное достигло 1 500 гривен. Однако некоторые категории пенсионеров не почувствовали на себе индексацию:

  • Лица, вышедшие на пенсию в течение последних трех лет;
  • Лица с большими пенсиями, такие как прокуроры и судьи;
  • Граждане с пенсиями, размер которых ниже минимально установленного.

Важно отметить, что пенсионерам, чья пенсия была ниже минимума, автоматически начислялась специальная надбавка, которая обеспечивала гарантированный минимальный размер. При индексации эта надбавка аннулируется, и пенсия увеличивается благодаря индексации до установленного минимума.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионерам в Украине доступны разные виды специальных надбавок к пенсии. Среди них есть доплаты по возрасту.

Мы также писали, что украинские власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.

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