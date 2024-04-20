Как увеличилась средняя пенсия в 2024 году

Как изменилась средняя пенсия за 2024 год
Несмотря на экономические трудности, пенсионные выплаты в Украине продолжают увеличиваться преимущественно за счет индексации. Одновременно страной прошла волна инфляции, частично компенсирующая фактическое повышение пенсионных выплат.
О том, как изменились пенсии в 2024 году, говорится на портале Пенсионного фонда Украины.
Как увеличилась пенсия с начала года
С начала 2024 года средний размер пенсии увеличился на 9,6% и составил 5743,27 гривны.
Пенсии выросли на 505,02 гривны, при этом инфляция с начала года составила 1,2%. В то же время количество пенсионеров уменьшилось на 361 832 человека, и в настоящее время пенсии получают 10 154 705 граждан.
Размер пенсионных пенсий сейчас:
- минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну;
- максимальная пенсия в Украине в 2024 году составляет 23 610 гривен.
Что известно об индексации в 2024 году
Пенсионная индексация в Украине в текущем году составила 7,96%. Этот процесс привел к проиндексированию пенсионных выплат более 10 миллионам человек. В частности:
- 9,5 миллиона гражданских пенсионеров;
- 596 тысяч человек из силовых структур;
- 97,8 тысячи человек, получивших инвалидность или серьезные заболевания из-за аварии на ЧАЭС.
Минимальное увеличение пенсий составило 100 гривен, в то время как максимальное достигло 1 500 гривен. Однако некоторые категории пенсионеров не почувствовали на себе индексацию:
- Лица, вышедшие на пенсию в течение последних трех лет;
- Лица с большими пенсиями, такие как прокуроры и судьи;
- Граждане с пенсиями, размер которых ниже минимально установленного.
Важно отметить, что пенсионерам, чья пенсия была ниже минимума, автоматически начислялась специальная надбавка, которая обеспечивала гарантированный минимальный размер. При индексации эта надбавка аннулируется, и пенсия увеличивается благодаря индексации до установленного минимума.
Что еще стоит знать
Напомним, пенсионерам в Украине доступны разные виды специальных надбавок к пенсии. Среди них есть доплаты по возрасту.
Мы также писали, что украинские власти планируют ввести накопительные пенсии и реализовать реформу по единому социальному вкладу (ЕСВ). В результате это позволит существенно увеличить размер пенсий.
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