Українцям доступні доплати до пенсій — коли саме та скільки

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам в Україні доступні різні види спеціальних надбавок до пенсії. Серед них є доплати за віком.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто може отримати надбавку до пенсії за віком

Ця доплата надається громадянам, які досягли віку старше 70 років. Основною умовою є те, що загальний розмір пенсійної виплати особи не перевищує 10 340,35 гривень.

Наразі надбавка за віком становить:

для осіб від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

Вікова доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.

Які ще доплати до пенсій доступні в Україні

Працюючі пенсіонери мають можливість отримати додаткову надбавку за кожний рік новонабутого стажу. Ця доплата автоматично нараховується після планового перерахунку пенсії. На сьогоднішній день розмір надбавки за кожний рік стажу складає 23,61 гривні (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Також пенсіонери в Україні можуть отримати надбавку до пенсії від ООН. Для цього пенсіонер повинен відповідати таким умовам:

Щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень; особа не отримує жодної міжнародної допомоги або виплати для ветеранів; громадянин проживає на прифронтових територіях або в зоні бойових дій.

Розмір надбавки від ООН обчислюється індивідуально. Для цього з суми 3 250 гривень віднімається сума пенсії. Отримана різниця і є сумою додаткової надбавки. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію у розмірі 3 тисячі гривень, його додаткова надбавка складатиме 250 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська влада планує запровадити накопичувальні пенсії та реалізувати реформу щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ). У підсумку це дозволить суттєво збільшити розмір пенсій.

Ми також повідомляли, що Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйони пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.