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Як зросла допомога з безробіття у 2024 році — дані Держзайнятості

20 березня 2024 14:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога з безробіття — у Держзайнятості назвали нові суми у 2024 році
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державному центрі зайнятості розповіли, як змінилась сума допомоги з безробіття у 2024 році. Її максимальний розмір відповідає розміру мінімальної зарплати в країні, яка цьогоріч зросте двічі.

Про це повідомила очільниця Держцентру Юлія Жовтяк, пише "Інтерфакс-Україна".

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Допомога з безробіття у 2024 році

За словами керівниці відомства, у середньому сума допомоги з безробіття становить близько 4 тис. гривень за місяць. Під час воєнного стану її максимальний розмір дорівнює розміру мінімальної зарплати (7,1 тис. гривень, що на 400 гривень більше), а до війни — було півтори мінімалки. Тому загалом суми менші зараз для безробітних, ніж було до 2022 року.

Зокрема, торік було припинено реєстрацію близько 19 тисяч безробітних через те, що не погодились на дві пропозиції роботи від Держслужби. Йдеться про 4% від загальної кількості зареєстрованих безробітних.

Ситуація на ринку праці

Скоротилася і кількість зареєстрованих безробітних чоловічої статі.

"На сьогодні зменшилася кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% — це жінки", — розповіла чиновниця.

Загалом ситуація на ринку праці поволі стабілізувалася. Зараз компанії відчувають нестачу в працівниках.

"Бізнес наразі відчуває потребу в працівниках, що фіксують і сайти з пошуку роботи, і ми в Державній службі зайнятості. Нині кількість актуальних вакансій ресурсу Служби щоденно становить майже 50 тис. одиниць, що майже вдвічі більше, ніж торік", — уточнила вона.

За її даними, така ж тенденція простежується на всіх кадрових порталах, зокрема офіційних. Так, якщо наприкінці 2023 року було 200 тисяч пропозицій роботи, то зараз 230 тисяч.

З-поміж шукачів роботи, які звертаються до Служби зайнятості, найбільше:

  • колишніх працівників сфери торгівлі;
  • людей, які працювали в державному управлінні;
  • працівників сфери сільського господарства;
  • ексробітників переробної промисловості.

На Єдиному порталі у середньому заробітна плата з-поміж вакансій  становить 19 тисяч гривень, проте є пропозиції для швачок із зарплатою 45 тисяч гривень, чи для водіїв у 50 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Міжнародної організації праці, у 2023 році Україна увійшла до топ-країн за рівнем безробіття. Згідно з її методологією, у 2024 році рівень безробіття в Україні може становити 18,7%.

Також писали, що від початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав значних змін. І хоча з початку війни він значною мірою відновився, певні негативні тенденції й досі спостерігаються. Одразу кілька сегментів ринку наразі перебувають у стадії скорочення, а рівень зарплат зростає не так швидко, як було б бажано.

безробіття
Держслужба зайнятості
матеріальна допомога
ринок праці
гроші

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