Пособие по безработице — в Госзанятости назвали новые суммы в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственном центре занятости рассказали, как изменилась сумма пособия по безработице в 2024 году. Его максимальный размер соответствует размеру минимальной зарплаты в стране, которая в этом году вырастет дважды.

Об этом сообщила глава Госцентра Юлия Жовтяк, пишет "Интерфакс-Украина".

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Пособие по безработице в 2024 году

По словам руководителя ведомства, в среднем сумма пособия по безработице составляет около 4 тыс. гривен в месяц. Во время военного положения ее максимальный размер равен минимальной зарплате (7,1 тыс. гривен, на 400 гривен больше), а до войны — было полторы минималки. Поэтому суммы меньше сейчас для безработных, чем было до 2022 года.

В частности, в прошлом году была приостановлена регистрация около 19 тысяч безработных из-за того, что не согласились на два предложения работы от Госслужбы. Речь идет о 4% от общего числа зарегистрированных безработных.

Ситуация на рынке труда

Сократилось и количество зарегистрированных безработных мужского пола.

"На сегодняшний день уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то на сегодняшний день у нас 77%, а в некоторых регионах 80% — это женщины" , — рассказала чиновница.

В целом ситуация на рынке труда постепенно стабилизировалась. Сейчас компании испытывают нехватку работников.

"Бизнес сейчас ощущает потребность в работниках, фиксируют и сайты по поиску работы, и мы в Государственной службе занятости. Сейчас количество актуальных вакансий ресурса Службы ежедневно составляет почти 50 тыс. единиц, что почти вдвое больше, чем в прошлом", — уточнила она.

По ее данным, такая же тенденция прослеживается на всех кадровых порталах, в том числе официальных. Так, если в конце 2023 года было 200 тысяч предложений работы, то сейчас 230 тысяч.

Среди соискателей работы, которые обращаются в Службу занятости, больше всего:

бывших работников сферы торговли;

людей, работавших в государственном управлении;

работников сферы сельского хозяйства;

экс-трудников перерабатывающей промышленности.

На Едином портале в среднем заработная плата среди вакансий составляет 19 тысяч гривен, однако есть предложения для швей с зарплатой 45 тысяч гривен, или для водителей в 50 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, по данным Международной организации труда, в 2023 году Украина вошла в топ-страны по уровню безработицы. Согласно ее методологии, в 2024 году уровень безработицы в Украине может составить 18,7%.

Также писали, что с начала полномасштабного вторжения рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. И хотя с начала войны он в значительной степени восстановился, определенные негативные тенденции до сих пор наблюдаются. Сразу несколько сегментов рынка находятся в стадии сокращения, а уровень зарплат растет не так быстро, как было бы желательно.