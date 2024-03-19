Зарплаты в 2024 году – известно, как изменятся выплаты после индексации

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание заработных плат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Как изменятся зарплаты после индексации

Как известно, в прошлом году действие правила ежегодного осовременивания заработных плат было приостановлено. После восстановления на резкое повышение окладов рассчитывать не стоит, ведь обязательной индексации подлежат доходы только в рамках прожиточного минимума, то есть 3028 гривен.

Как отмечают в Минсоцполитики, индексация зарплаты должна проводиться тогда, когда индекс потребительских цен больше порога индексации в 103%. Также фактическая сумма повышения будет зависеть от того, как менялась заработная плата за предыдущие два года.

Так, при сохранении темпов инфляции на текущем уровне, первая индексация заработной платы придется на апрель-май. Речь идет о сумме, не превышающей 90 гривен при условии инфляции в 3%.

Согласно Госбюджету-2024, начиная с января, вычисляют индекс потребительских цен для индексации нарастающим итогом. В расчетах коэффициента индексации необходимо ориентироваться на месяц, предшествовавший январю, то есть на декабрь прошлого года.

При этом, по словам юристов, декабрь станет базовым месяцем при определении индексации, только если оклад работника не повышался в январе или ранее. В случае повышения заработной платы в первый месяц года он будет считаться базовым.

В связи с тем, что в январе вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата — для многих украинцев базовым месяцем станет январь 2024 года. Однако суммы индексации будут нивелированы. Они либо сократятся, либо обнуляются, поскольку фактический рост зарплаты у таких сотрудников уже покрывает обязательный уровень индексации в стране.

Повышение минималки в апреле

С 1 апреля в стране будет осуществлен перерасчет уровня минимальной заработной платы. В январе он вырос на 400 гривен, до 7,1 тыс. гривен, а вот с 1 апреля повысится еще на 900 гривен, до 8 тыс. гривен.

В почасовом размере с 1 апреля вырастет с 42,6 до 48 гривен.

Однако после вычета налогов "на руки" украинцы получат 6,44 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжается борьба с компаниями, выплачивающими заработную плату "в конвертах". С 1 апреля 2024 года усилится наказание для работодателей за незадекларированный должным образом труд сотрудников.

Мы также писали, что в Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.