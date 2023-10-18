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Які будуть ціни в Україні у 2024 році: очікування бізнесу

18 жовтня 2023 11:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — бізнес розповів про очікування на 2024 рік
Покупці у магазині. Фото: rau.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні наступного року продовжиться тенденція зростання споживчих цін, однак більш повільними темпами. За прогнозом керівників українських підприємств, у наступні 12 місяців інфляція становитиме 14,8%.

Це випливає зі звіту "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку України (НБУ) за третій квартал 2023 року.

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Інфляційні очікування бізнесу

За цією інформацією, у четвертому кварталі 2022 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 23,3%, у першому кварталі поточного року — 20,7%, у другому кварталі цього року — 15,7%. Таким чином, поліпшення інфляційних очікувань триває кілька кварталів поспіль.

 

ціни у 2024 році- бізнес
Джерело: НБУ

Як випливає з опитування, на думку бізнесу основним чинником, що надалі штовхатиме ціни до зростання, є воєнні дії.

 

ціни в Україні
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Відомо, що квартальне опитування підприємців провели з 31 липня до 29 серпня цього року. У ньому взяли участь 652 підприємства із 21 області країни (окрім Криму, Донецької, Луганської, Херсонської областей). Результати відображають виключно думку бізнесу, а не оцінки Нацбанку.

Більше про ціни

Нагадаємо, експерти прогнозують сповільнення зниження рівня споживчих цін у жовтні 2023 року. Однак деякі види круп, овочі та фрукти продовжать дешевшати до кінця осені.

Також ми писали, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Додамо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

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