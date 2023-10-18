Цены в Украине — бизнес рассказал об ожиданиях на 2024 год

Покупатели в магазине. Фото: rau.ua

В Украине в следующем году продолжится тенденция роста потребительских цен, однако более медленными темпами. По прогнозу руководителей украинских предприятий, в следующие 12 месяцев инфляция составит 14,8%.

Это следует из отчета "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка Украины (НБУ) за третий квартал 2023 года.

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Инфляционные ожидания бизнеса

По этой информации, в четвертом квартале 2022 года бизнес ожидал инфляцию на уровне 23,3%, в первом квартале текущего года — 20,7%, во втором квартале этого года — 15,7%. Таким образом, улучшение инфляционных ожиданий длится несколько кварталов подряд.

Источник: НБУ

Как следует из опроса, по мнению бизнеса основным фактором, который в дальнейшем будет толкать цены к росту, являются военные действия.

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Известно, что квартальный опрос предпринимателей был проведен с 31 июля по 29 августа этого года. В нем приняли участие 652 предприятия из 21 области страны (кроме Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской областей). Результаты отражают исключительно мнение бизнеса, а не оценки Нацбанка.

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Напомним, эксперты прогнозируют замедление понижения уровня потребительских цен в октябре 2023 года. Однако некоторые виды круп, овощи и фрукты продолжат дешеветь до конца осени.

Также мы писали, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Добавим, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.