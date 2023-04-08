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Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

8 квітня 2023 13:36
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Українські військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на державні гарантії. Йдеться про різні компенсаційні виплати та пільги.

Про це пише Pro Гроші

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Загалом в законодавчій базі визначена кількість фінансових нарахувань після демобілізації. До переліку входять:

  • компенсація за неотримане речове майно;
  • одноразова грошова допомога;
  • відшкодування за невикористану відпустку (якщо є);
  • кошти для оздоровлення;
  • матеріальна підтримка для розв'язання соціально-побутових питань.

Як домогтися компенсації вартості за майно

Як домогтися компенсації вартості за майно, прописано в ст. 91 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Спершу військовому варто отримати довідку від речової служби частини про вартість, потім написати рапорт командиру про відшкодування вказаної суми. На підставі його наказу виплачують кошти.

Також демобілізовані можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я. Плюс за наявності вислуги не менше десяти календарних років кошти нараховують службовцям, які звільнилися за віком, через скорочення штату чи завершення строку контракту.

Виплати за невикористану відпустку

Гроші за невикористану відпустку належать всім військовим, не зважаючи на підстави звільнення. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток. Умови передбачені ст. 162 ЗУ "Про відпустки" та п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У випадку, якщо військовий під час служби мав потребу в коштах на оздоровлення, але не отримав їх, то після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини. Розмір залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

Виплати на розв'язання соціально-побутових питань

У розділі XXIIV "Виплата матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань" Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, йдеться про можливість нарахування одноразової виплати для розв'язання вказаних питань. Сума не має бути вищою за місячне забезпечення службовця, куди включають всі види грошового забезпечення, окрім винагород.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що військові Миколаївщини, які перебували в полоні, можуть отримати відшкодування за іпотекою. Для цього потрібно зібрати відповідний пакет документів.

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