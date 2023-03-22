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Підвищення зарплат військовим: що заявили в Раді

22 березня 2023 10:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати військовим — чи підвищать виплати за рахунок збільшення видатків на оборону
У ВРУ розповіли, чи підвищать виплати за рахунок збільшення видатків на оборону
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Комітеті з питань бюджету Верховної Ради України (ВРУ) розповіли, чи будуть підвищені заробітні плати військовослужбовцям на тлі збільшення оборонних видатків у Державному бюджеті-2023. Сума зросла на понад пів трильйона гривень.

Про це розповіла голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа, пише видання LB.

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Як заявила очільниця Комітету, збільшення видатків на Збройні сили України пов’язані зі збільшенням кількості військових. При цьому відповідні зміни до держбюджету не передбачають повернення підвищеної зарплатні військовослужбовцям.

"Потреба у збільшенні видатків на діяльність усіх видів і родів військ продиктована збільшенням чисельності військовослужбовців. Наприклад, у рамках проєкту "Гвардія наступу" планується сформувати вісім нових бригад", — розповіла вона.

Підласа уточнила, що ухвалені зміни до держбюджету потрібно пов’язувати "зі зміною прогнозу щодо ведення активних бойових дій до кінця 2023 року".

Що ухвалив парламент

Верховна Рада на засіданні 21 березня ухвалила у цілому закон про зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо забезпечення видатками оборонного сектору. Закон передбачає збільшення видатків бюджету на понад 537 млрд грн.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що завдяки підтримці міжнародних союзників Україна знайшла додаткові фінансові можливості, щоб підтримати українську армію.

Також ми писали, що з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

У березні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення українським військовим скасовані надбавки.

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