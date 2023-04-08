Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список arrow

Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

8 апреля 2023 13:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военнослужащие после увольнения со службы имеют право на государственные гарантии. Речь идет о различных компенсационных выплатах и льготах.

Об этом пишет Pro Деньги.

Читайте также:

Какие выплаты гарантирует государство военным после окончания службы

В законодательной базе определено количество финансовых начислений после демобилизации. В список входят:

  • компенсация за неполученное вещное имущество;
  • единовременная денежная помощь;
  • возмещение за неиспользованный отпуск (если есть);
  • средства для оздоровления;
  • материальная поддержка решения социально-бытовых вопросов.

Как добиться компенсации стоимости за имущество

Как добиться компенсации стоимости за имущество, прописано в ст. 91 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Сначала военному следует получить справку от вещевой службы части стоимости, затем написать рапорт командиру о возмещении указанной суммы. На основании его приказа выплачиваются денежные средства.

Также демобилизованные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Плюс при наличии выслуги не менее десяти календарных лет средства начисляют уволившимся по возрасту служащим из-за сокращения штата или завершения срока контракта.

Выплаты за неиспользованный отпуск

Деньги за неиспользованный отпуск принадлежат всем военным, несмотря на основания увольнения. Размер компенсации рассчитывается за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпусков. Условия предусмотрены ст. 162 ЗУ "Об отпусках" и п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В случае если военный во время службы нуждался в средствах на оздоровление, но не получил их, то после демобилизации их выплачивают на основании приказа командира части. Размер зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.

Выплаты на решение социально-бытовых вопросов

В разделе XXIIV "Выплата материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов" Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, речь идет о возможности начисления единовременной выплаты для решения указанных вопросов. Сумма не должна быть выше месячного обеспечения служащего, включающего все виды денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Напомним, недавно стало известно, что находившиеся в плену военные Николаевской области могут получить возмещение по ипотеке. Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB