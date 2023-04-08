Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

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Украинские военнослужащие после увольнения со службы имеют право на государственные гарантии. Речь идет о различных компенсационных выплатах и льготах.

Об этом пишет Pro Деньги.

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В законодательной базе определено количество финансовых начислений после демобилизации. В список входят:

компенсация за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

возмещение за неиспользованный отпуск (если есть);

средства для оздоровления;

материальная поддержка решения социально-бытовых вопросов.

Как добиться компенсации стоимости за имущество

Как добиться компенсации стоимости за имущество, прописано в ст. 91 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Сначала военному следует получить справку от вещевой службы части стоимости, затем написать рапорт командиру о возмещении указанной суммы. На основании его приказа выплачиваются денежные средства.

Также демобилизованные могут получить 50% месячной зарплаты за каждый год службы в случае увольнения по состоянию здоровья. Плюс при наличии выслуги не менее десяти календарных лет средства начисляют уволившимся по возрасту служащим из-за сокращения штата или завершения срока контракта.

Выплаты за неиспользованный отпуск

Деньги за неиспользованный отпуск принадлежат всем военным, несмотря на основания увольнения. Размер компенсации рассчитывается за все неиспользованные дни основного ежегодного и дополнительного отпусков. Условия предусмотрены ст. 162 ЗУ "Об отпусках" и п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В случае если военный во время службы нуждался в средствах на оздоровление, но не получил их, то после демобилизации их выплачивают на основании приказа командира части. Размер зависит от должностного оклада, выплат по званию и надбавки за выслугу лет.

Выплаты на решение социально-бытовых вопросов

В разделе XXIIV "Выплата материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов" Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, речь идет о возможности начисления единовременной выплаты для решения указанных вопросов. Сумма не должна быть выше месячного обеспечения служащего, включающего все виды денежного довольствия, кроме вознаграждений.

Напомним, недавно стало известно, что находившиеся в плену военные Николаевской области могут получить возмещение по ипотеке. Для этого необходимо собрать соответствующий пакет документов.