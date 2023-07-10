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Які категорії дітей можуть отримати допомогу на оздоровлення від держави

10 липня 2023 15:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Допомога на оздоровлення певних категорій дітей — як отримати
Діти разом з батьками на відпочинку. Фото: t.me/minre_ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Допомогу на оздоровлення певних категорій дітей відтепер можна отримати без відвідування органів соцзахисту. Йдеться про сім’ї, де є діти з інвалідністю, або багатодітні сім’ї з дітьми віком від 7 до 18 років з-поміж малозабезпечених.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як отримати допомогу на оздоровлення певних категорій дітей 

У відомстві розповіли, що для дітей з інвалідністю, або багатодітних сімей з дітьми віком від 7 до 18 років з-поміж малозабезпечених у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Київській областях запроваджено пілотний проєкт: фінансову допомогу для придбання путівки на оздоровлення вони можуть отримати без відвідування управлінь соцзахисту.

Там додали, що сповіщення про право отримати кошти надходить у застосунок "Дія". Отримавши його, представник сім’ї має звернутися до ПриватБанку за спеціальною карткою, на яку зараховуються кошти. Після їх отримання необхідно перейти на сайт у розділ "Пошук закладу" та обрати заклад для відпочинку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що всі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

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