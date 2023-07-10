Помощь на оздоровление определенных категорий детей — как получить

Дети вместе с родителями на отдыхе. Фото: t.me/minre_ru

Помощь на оздоровление определенных категорий детей теперь можно получить без посещения органов соцзащиты. Речь идет о семьях, где есть дети с инвалидностью, или многодетные семьи с детьми в возрасте от 7 до 18 лет среди малообеспеченных.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Как получить помощь на оздоровление определенных категорий детей

В ведомстве рассказали, что для детей с инвалидностью или многодетных семей с детьми в возрасте от 7 до 18 лет среди малообеспеченных в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Киевской областях введен пилотный проект: финансовую помощь для приобретения путевки на оздоровление они могут получить без посещения управлений соцзащиты.

Там добавили, что уведомление о праве получить средства поступает в приложение "Дія". Получив его, представитель семьи должен обратиться в ПриватБанк за специальной картой, на которую зачисляются средства. После их получения необходимо перейти на сайт в разделе "Поиск заведения" и выбрать заведение для отдыха.

Напомним, недавно мы писали, что все родители независимо от уровня доходов и социального статуса могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.