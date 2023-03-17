Пенсіонери обирають держбанки для отримання пенсій — рейтинг фінустанов

Які найпопулярніші банки для виплати пенсій: рейтинг фінустанов
В Україні із понад десяти мільйонів пенсіонерів близько восьми мільйонів отримують пенсійні виплати через банки. Решта — через пошту.
Про те, які банки обирають українці, розповів Пенсійний фонд України (ПФУ).
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Рейтинг популярних фінустанов
Так, загальне число пенсіонерів, які отримують виплати через рахунки у банках, становить 8,349 мільйона осіб. 2,355 мільйона пенсіонерів виплачують гроші через поштову компанію "Укрпошта".
За інформацією ПФУ, найбільше рахунків громадяни відкрили у державній фінустанові "ПриватБанк". Через нього отримують виплати 4,527 мільйона осіб, а частка становить 54,2%.
Далі йде також державний банк "Ощадбанк". У ньому відкрили рахунки для отримання виплат 2,989 млн пенсіонерів (частка 35,8%).
У Райффайзен Банк пенсії одержують 330,5 тисяч громадян (частка — 4,0%), в інших банках — 502,9 тисячі осіб (6,0%).
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Нагадаємо, в Україні середній розмір пенсії народного депутата за 2022 рік становив близько 15,5 тис. гривень. Це без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат.
Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі індексації пенсій з 1 березня 2023 року для понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить майже 580 грн.