Пенсионеры выбирают госбанки для получения пенсий — рейтинг финучреждений

Какие самые популярные банки для выплаты пенсий: рейтинг финучреждений
В Украине из более десяти миллионов пенсионеров около восьми миллионов получают пенсионные выплаты через банки. Остальные — через почту.
О том, какие банки выбирают украинцы, рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
-
Сенсационное расследование: прошли обыски в двух ТЦК СП Одессы
-
Зеленский показал впечатляющие фото украинцев, которые больше года живут в условиях войны
-
Оккупанты продолжают казнить украинских военнопленных, — омбудсмен
-
Оккупанты начали использовать "Азовсталь" для военных нужд
-
Алан Бадоев вдохновил молодую певицу на старт музыкальной карьеры: как ему это удалось
-
Украина скоро перейдет на летнее время: когда переводить стрелки часов
-
В Одессе могут появиться модульные больницы
-
Те, кто не поддержал Украину, заплатят свою цену после войны, — Кулеба
-
Кулеба указал на одну из ключевых проблем военной помощи от Запада
-
В трех регионах возможны ограничения электроснабжения, — Укрэнерго
Рейтинг популярных финучреждений
Так, общее число пенсионеров, получающих выплаты на счета в банках, составляет 8,349 млн человек. 2,355 миллиона пенсионеров выплачивают деньги через почтовую компанию "Укрпочта".
По информации ПФУ, больше всего счетов граждане открыли в государственном финучреждении "ПриватБанк". Через него получают выплаты 4,527 млн человек, а доля составляет 54,2%.
Далее следует также государственный банк "Ощадбанк". В нем открыли счета для получения выплат 2,989 млн пенсионеров (доля 35,8%).
В Райффайзен Банк пенсии получают 330,5 тысячи граждан (доля — 4,0%), в других банках — 502,9 тысячи человек (6,0%).
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине средний размер пенсии народного депутата за 2022 год составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и выплат.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях индексации пенсий с 1 марта 2023 для более 10 млн пенсионеров. Средний размер повышения составляет около 580 грн.