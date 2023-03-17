Пенсионеры выбирают госбанки для получения пенсий — рейтинг финучреждений

Около восьми миллионов получают пенсионные выплаты через банки

В Украине из более десяти миллионов пенсионеров около восьми миллионов получают пенсионные выплаты через банки. Остальные — через почту.

О том, какие банки выбирают украинцы, рассказал Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Рейтинг популярных финучреждений

Так, общее число пенсионеров, получающих выплаты на счета в банках, составляет 8,349 млн человек. 2,355 миллиона пенсионеров выплачивают деньги через почтовую компанию "Укрпочта".

По информации ПФУ, больше всего счетов граждане открыли в государственном финучреждении "ПриватБанк". Через него получают выплаты 4,527 млн человек, а доля составляет 54,2%.

Далее следует также государственный банк "Ощадбанк". В нем открыли счета для получения выплат 2,989 млн пенсионеров (доля 35,8%).

В Райффайзен Банк пенсии получают 330,5 тысячи граждан (доля — 4,0%), в других банках — 502,9 тысячи человек (6,0%).

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Напомним, в Украине средний размер пенсии народного депутата за 2022 год составил около 15,5 тыс. гривен. Это без учета доплат, повышений, надбавок и выплат.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о деталях индексации пенсий с 1 марта 2023 для более 10 млн пенсионеров. Средний размер повышения составляет около 580 грн.