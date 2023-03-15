Індексація в Україні — ПФУ оприлюднив суми, які отримали українці

Березнева індексація: ПФУ оприлюднив суми, які отримали українці
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі індексації пенсій з 1 березня 2023 року для понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить майже 580 грн.
Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.
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Кому і як підвищили виплати
Як зазначається, індексацію провели на 19,7%, підвищили окремим категоріям громадян мінімальні пенсії та пенсійні виплати. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.
Як повідомили у ПФУ, загалом перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення сягає 579,1 грн, а середня пенсія станом на 1 березня становила 5219 грн.
На коефіцієнт 1,197 проіндексували пенсії, призначені відповідно до законів:
- про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (солідарна система) – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн.;
- про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 грн;
- про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби (пенсії військовослужбовцям) — 0,5 млн. пенсіонерів, середній – 1073,56 грн.
- для 0,9 млн пенсій, призначених згідно із законом про державне пенсійне страхування у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022-го, які не підвищилися з 1 березня, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.
Як зросли мінімальні пенсії:
- 1,7 млн пенсіонерів від 65 років, які не працюють, та мають від 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків — до 3,12 тис. грн, середній розмір підвищення — 385 грн;
- 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військові та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) — на коефіцієнт збільшення 1,197.
Підвищились мінімальні пенсійні виплати таких категорій:
- 0,5 млн пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3,12 тис. грн;
- 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3 тис. грн;
- 2,1 млн пенсіонерів до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особи з інвалідністю І групи — до 2,76 тис. грн;
- 0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів — до 2,52 тис.грн.
Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.
Також ми писали, що депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.