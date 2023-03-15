Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Березнева індексація: ПФУ оприлюднив суми, які отримали українці arrow

Березнева індексація: ПФУ оприлюднив суми, які отримали українці

15 березня 2023 06:58
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Індексація в Україні — ПФУ оприлюднив суми, які отримали українці
Середній розмір підвищення становить майже 580 грн
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деталі індексації пенсій з 1 березня 2023 року для понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становить майже 580 грн.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду.

Читайте також:

Кому і як підвищили виплати

Як зазначається, індексацію провели на 19,7%, підвищили окремим категоріям громадян мінімальні пенсії та пенсійні виплати. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.

Як повідомили у ПФУ, загалом перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення сягає 579,1 грн, а середня пенсія станом на 1 березня становила 5219 грн.

На коефіцієнт 1,197 проіндексували пенсії, призначені відповідно до законів:

  • про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (солідарна система) – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн.;
  • про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 грн;
  • про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби (пенсії військовослужбовцям) — 0,5 млн. пенсіонерів, середній – 1073,56 грн.
  • для 0,9 млн пенсій, призначених згідно із законом про державне пенсійне страхування у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022-го, які не підвищилися з 1 березня, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Як зросли мінімальні пенсії:

  • 1,7 млн пенсіонерів від 65 років, які не працюють, та мають від 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків — до 3,12 тис. грн, середній розмір підвищення — 385  грн;
  • 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військові та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

Підвищились мінімальні пенсійні виплати таких категорій:

  • 0,5 млн пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3,12 тис. грн;
  • 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3 тис. грн;
  • 2,1 млн пенсіонерів до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особи з інвалідністю І групи — до 2,76 тис. грн;
  • 0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів — до 2,52 тис.грн.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:24 ЗСУ винищують окупантів тисячами: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат

08:15 США викликали російського посла через збитий над Чорним морем безпілотник

08:09 Українським волонтерам доводиться збирати тіла росіян, щоб обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ

08:01Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини

07:59 У Верховній Раді виступають за термінове закінчення опалювального сезону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:57 Саудівська Аравія відмовилася продавати нафту тим країнам, які введуть проти неї санкції

07:40 В ISW розповіли, чи може інцидент з американським БпЛА стати причиною конфлікту між США та рф

07:38 Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW

07:33"Інтер" та "Ман Сіті" вийшли в 1/4 ЛЧ: скільки забив Холанд

07:33 Курс валют 15 березня: скільки коштують долар та євро

Новина з відео

20:43 Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями

Новина з відео

19:32На підтримку України створили "корабельну коаліцію": які країни увійшли

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Новина з відео

18:54 Окупант розповідає, як керівництво рф через так звані "л/днр" оформлює контрактну службу

Новина з відео

18:15 Від "Гарпуна" до нагодованих мешканців Африки: військова допомога Україні важлива для світу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:15Питання продовження зернової угоди перетворили на торги, — Резніков

Новина з відео

17:10 Путін розповів бурятам про "користь" санкцій та пожартував про "хрюкання"

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Новина з фото

20:45 Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю

Ексклюзив

19:00Одещина буде з рибою: в Україні стартувала реформа рибної галузі

Ексклюзив

18:45Втома від війни: як змінилася психологія українців і чи пробачать вони росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:24Історія харківської косметологині, яка повернулась до життя завдяки роботі

Ексклюзив

17:36Як українцям не потрапити на гачок фінансових пірамід

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Актуальне по темі

None 15 Березень 08:24

ЗСУ винищують окупантів тисячами: Генштаб оприлюднив нову статистику втрат

None 15 Березень 08:15

США викликали російського посла через збитий над Чорним морем безпілотник

None 15 Березень 08:09

Українським волонтерам доводиться збирати тіла росіян, щоб обмінювати їх на загиблих бійців ЗСУ

None 15 Березень 07:36

Україна не прийме Чемпіонат світу-2030 з футболу: причини

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB