Які ризики загрожують українському бюджету в 2023 році

Від ступеню інтенсивності війни залежатиме наповнення державного бюджету

Основними ризиками для виконання державного бюджету України в 2023 році є напруга, пов’язана з імовірністю повторного широкомасштабного наступу росії, обстріли критичної інфраструктури та інші ризики, пов’язані з війною.

Про це йдеться в огляді від аналітичної платформи "Вокс Україна", підготовленому співробітниками Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.

Ключові ризики

Від ступеню інтенсивності війни, зокрема від рівня завданої шкоди інфраструктурі та бізнесу, а також від тривалості війни залежатиме економічна активність та, як наслідок, рівень виконання держбюджету. І тут зберігаються високі ризики.

Уповільнення інфляції до нижчого рівня, ніж було закладено при розрахунках держбюджету, може призвести до зниження надходжень. Так, Нацбанк очікує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році при закладених у бюджет 28,4% у середньому до попереднього року. Ризик такого сценарію експерти оцінюють як середній.

Що не вдалося у січні

В січні не вдалося профінансувати всі заплановані видатки — касові видатки становили 193,7 млрд гривень, зокрема загального фонду — 183,6 млрд гривень при планових 227,7 млрд гривень. Отже недовиконання сягає 19,4%.

Обсяг залучених позик становить лише 54,7% від запланованого, або 160,1 млрд гривень із 292,5 млрд гривень планових. Уряд залучив весь запланований обсяг від продажу облігацій внутрішньої державної позики — 41,4 млрд гривень. Але із зовнішніх джерел залучено 118,7 млрд гривень (згадані 3 млрд євро від ЄС) при запланованих 251,1 млрд гривень.

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Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.