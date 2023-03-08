Які ризики загрожують українському бюджету в 2023 році
Основними ризиками для виконання державного бюджету України в 2023 році є напруга, пов’язана з імовірністю повторного широкомасштабного наступу росії, обстріли критичної інфраструктури та інші ризики, пов’язані з війною.
Про це йдеться в огляді від аналітичної платформи "Вокс Україна", підготовленому співробітниками Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.
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Ключові ризики
Від ступеню інтенсивності війни, зокрема від рівня завданої шкоди інфраструктурі та бізнесу, а також від тривалості війни залежатиме економічна активність та, як наслідок, рівень виконання держбюджету. І тут зберігаються високі ризики.
Уповільнення інфляції до нижчого рівня, ніж було закладено при розрахунках держбюджету, може призвести до зниження надходжень. Так, Нацбанк очікує уповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році при закладених у бюджет 28,4% у середньому до попереднього року. Ризик такого сценарію експерти оцінюють як середній.
Що не вдалося у січні
В січні не вдалося профінансувати всі заплановані видатки — касові видатки становили 193,7 млрд гривень, зокрема загального фонду — 183,6 млрд гривень при планових 227,7 млрд гривень. Отже недовиконання сягає 19,4%.
Обсяг залучених позик становить лише 54,7% від запланованого, або 160,1 млрд гривень із 292,5 млрд гривень планових. Уряд залучив весь запланований обсяг від продажу облігацій внутрішньої державної позики — 41,4 млрд гривень. Але із зовнішніх джерел залучено 118,7 млрд гривень (згадані 3 млрд євро від ЄС) при запланованих 251,1 млрд гривень.
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Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE.