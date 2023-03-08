Какие риски угрожают украинскому бюджету в 2023 году

От степени интенсивности войны будет зависеть наполнение государственного бюджета

Основными рисками для выполнения государственного бюджета Украины в 2023 году является напряжение, связанное с вероятностью повторного широкомасштабного наступления россии, обстрелы критической инфраструктуры и другие риски, связанные с войной.

Об этом говорится в обзоре аналитической платформы "Вокс Украина", подготовленном сотрудниками Центра анализа публичных финансов и публичного управления при Киевской школе экономики.

Ключевые риски

От степени интенсивности войны, в частности, от уровня нанесенного ущерба инфраструктуре и бизнесу, а также от продолжительности войны будет зависеть экономическая активность и, как следствие, уровень выполнения госбюджета. В этом случае сохраняются высокие риски.

Замедление инфляции до более низкого уровня, чем было заложено при расчетах госбюджета, может привести к снижению поступлений. Нацбанк ожидает замедления инфляции до 18,7% в 2023 году при заложенных в бюджет 28,4% в среднем к предыдущему году. Риск такого сценария эксперты оценивают как средний.

Что не удалось в январе

В январе не удалось профинансировать все запланированные расходы — кассовые расходы составили 193,7 млрд гривен, в том числе общего фонда — 183,6 млрд гривен при плановых 227,7 млрд гривен. Следовательно, недовыполнение достигает 19,4%.

Объем привлеченных ссуд составляет лишь 54,7% от запланированного, или 160,1 млрд гривен из 292,5 млрд гривен плановых. Правительство привлекло весь запланированный объем от продажи облигаций внутреннего государственного займа — 41,4 млрд гривен. Но из внешних источников привлечено 118,7 млрд гривен (упомянутые 3 млрд евро от ЕС) при запланированных 251,1 млрд гривен.

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