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Які штрафи чекають на українських батьків у школах Німеччини та Франції

29 березня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в школах Німеччини та Франції — що чекає на українських батьків
В іноземних школах діють жорсткі норми та фінансові санкції за низку порушень
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські біженці, які виїхали з дітьми через війну у країни Європи, можуть зіткнутися з неочікуваними правилами. Зокрема, в школах діють жорсткі норми та фінансові санкції за низку порушень.

Про те, які існують шкільні штрафи у Франції та Німеччині, повідомляють Новини.LIVE.

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Франція

У містах Франції діти 3–16 років мають відвідувати навчальні заклади. Якщо дитині потрібно пропустити навчання, то її батьки мають отримати дозвіл від школи.

Якщо ж дитина пропустить заняття без вагомих причин, то за це передбачений штраф у розмірі 135 євро. У разі якщо пропуски занять впливають на нормальне навчання дитини, батьків можуть арештувати на два роки чи оштрафувати до 30 тисяч євро. Однак на практиці батькам вдається відстояти свою правоту через суд.

Ще у Франції суворо карають за знущання у школах. Закон протидії булінгу поширюється на дітей та дорослих у школах та університетах. Він передбачає максимальне покарання у вигляді трьох років арешту та штраф до 45 тис. євро. У разі, якщо жертва цькування вчинить самогубство, покарання може збільшитися до 10 років зі штрафом до 150 тис. євро.

Також у низці французьких міст існують штрафи за запізнення батьків до дитячого садка або до школи, щоб забрати дітей. Так, якщо запізнення перевищить 15 хв., то доведеться заплатити декілька євро. Розмір штрафу залежить від рівня доходу родини. За перше запізнення батьки отримають лише попередження.

Німеччина

У цій країні діти 6–16 років мають здобувати освіту у навчальних закладах. У разі, якщо дитина не з'явилась на заняття без згоди директора школи, то теж передбачений чималий штраф. Особливо за повторні порушення.

Розмір штрафів залежить від федеральної землі. Коливаються від 35 євро на день у Бремені до 2,5 тис. євро у Берліні.

Примітно, що німецька поліція в аеропортах має перевіряти наявність сімей з дітьми, які не на заняттях, на предмет узгодження з керівництвом школи.

У Німеччині за булінг штрафи не передбачені законодавчо. Там працюють над запобіганням цькування дітей.

Нагадаємо, українцям, які через війну виїхали в інші країни, полегшили працевлаштування за кордоном. Тепер міжнародні посередники не зможуть стягувати плату з громадян України.

Також зараз триває активна співпраця з прикордонними службами Європи, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону. Усіх українських чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України, повертатимуть додому.

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