Робота за кордоном — українці зможуть працевлаштовуватись безкоштовно

Посередники не зможуть стягувати плату з громадян України

Українцям, які через війну виїхали в інші країни, полегшили працевлаштування за кордоном. Тепер міжнародні посередники не зможуть стягувати плату з громадян України.

Це передбачає ухвалений Верховною Радою України (ВРУ) законопроєкт №2365.

Що зміниться для українців

Йдеться про ухвалення урядового проєкту закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

За словами народного депутата, першого заступника голови Податкового комітету ВР Ярослава Железняка, документ пройшов друге читання. Його підтримали 268 нардепів.

Ухвалення відповідного законопроєкту ініціювали ще наприкінці жовтня 2019 року. Його ухвалили у першому читанні влітку 2020-го.

Як штрафуватимуть посередників

Як зазначають автори закону, документ встановлює заборону компаніям, що займаються міжнародним працевлаштуванням, отримувати гроші з потенційних претендентів за пошук місця роботи за кордоном.

За її порушення передбачена адміністративна відповідальність — штраф (від трьох тисяч п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Штраф за здійснення посередниками працевлаштування без включення до спеціального списку становитиме щонайменше сім тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти порівняли середні заробітні плати популярних вакансій у Польщі із аналогічними в Україні, оцінивши розмір середньої виплати у зимові місяці. Показник у кілька разів вищий.

Також ми писали, що у Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.