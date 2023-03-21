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Ціни вдарять по кишені: експерти порівняли вартість життя у Польщі

21 березня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни у Польщі — експерти порівняли вартість життя
Експерти порівняли ціни на оренду житла, транспорт та інші сервіси
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі витрати на життєво необхідні послуги суттєво перевищують аналогічні в Україні. До такого висновку дійшли експерти, порівнявши ціни на оренду житла, транспорт та інші сервіси.

Про це свідчить дослідження міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

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Як різниться життя у Польщі та Україні

Експерти зауважують, що оренда житла у Польщі значно вища, аніж в Україні. Так, у Варшаві однокімнатна квартира коштує у середньому 22-25 тисяч гривень проти 10-15 тисяч у Києві.

Примітно, що у Польщі, на відміну від України, не така суттєва різниця між орендою у столиці та великому місті — 16-20 тисяч гривень проти 6-7 тисяч.

Також аналітики порівняли вартість житлово-комунальних послуг для однокімнатної квартири. У Польщі у середньому коштують 4-4,5 тисячі гривень проти 1,2-2,5 тисячі гривень.

Дізналися, на скільки більші ціни на автозаправних станціях. Виявилося, що бензин в Україні дешевший. Поляки платять 63 гривні за літр, тоді як вдома українці — 52.

При цьому в Україні універсальний проїзний квиток виявився дешевший майже втричі. Українцям обходиться у 325 гривень за 50 поїздок, а полякам — у 840 гривень.

Які зарплати у Польщі

Окрім того, експерти порівняли середні заробітні плати популярних вакансій із аналогічними  в Україні, оцінивши розмір середньої виплати у зимові місяці.

Показник у кілька разів вищий. Так, зарплатня директора в Україні — 25 тис. грн, а в Польщі — 93 тис. грн. Зарплатня менеджера з продажу в Україні — 15 тис. грн проти 92 тис. грн — у Польщі. Найменше платять в цій країні касирам та охоронцям — 35 тис. грн, в Україні — 10 тис. грн.

Саме велика різниця між зарплатами у двох державах штовхає українців, які виїхали у цю країну під час війни, активніше працевлаштовуватися у Польщі.

Найбільше українців у Польщі працюють у таких сферах:

  • готельно-ресторанна справа — 29%;
  • сфера послуг — 18%;
  • виробництво – 14%;
  • торгівля — 11%;
  • сільське господарство — 7%;
  • логістика — 7%.

Нагадаємо, в Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України. Умови стали жорсткішими.

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

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