Штрафы в школах Германии и Франции — что ждет украинских родителей

В иностранных школах действуют жесткие нормы и финансовые санкции за ряд нарушений

Украинские беженцы, выехавшие с детьми из-за войны в страны Европы, могут столкнуться с неожиданными правилами. В частности, в школах действуют жесткие нормы и финансовые санкции за ряд нарушений.

О том, какие есть школьные штрафы во Франции и Германии, сообщают Новини.LIVE.

Франция

В городах Франции дети 3-16 лет должны посещать учебные заведения. Если ребенку нужно пропустить обучение, его родители должны получить разрешение от школы.

Если же ребенок пропустит занятия без веских причин, то за это предусмотрен штраф в размере 135 евро. Если пропуски занятий влияют на нормальное обучение ребенка, родителей могут арестовать на два года или оштрафовать до 30 тысяч евро. Однако на практике родителям удается отстоять свою правоту через суд.

Еще во Франции строго наказывают за издевательства в школах. Закон противодействия буллингу распространяется на детей и взрослых в школах и университетах. Он предусматривает максимальное наказание в виде трех лет ареста и штраф до 45 тысяч евро. В случае если жертва травли совершит самоубийство, наказание может увеличиться до 10 лет со штрафом до 150 тыс. евро.

Также в ряде французских городов существуют штрафы за опоздание родителей в детский сад или в школу, чтобы забрать детей. Так, если опоздание превысит 15 мин, то придется заплатить несколько евро. Размер штрафа зависит от уровня дохода семьи. За первое опоздание родители получат только предупреждение.

Германия

В этой стране дети 6–16 лет должны получать образование в учебных заведениях. В случае если ребенок не явился на занятие без согласия директора школы, то тоже предусмотрен немалый штраф. Особенно за повторные нарушения.

Размер штрафов зависит от федеральной земли. Колеблются от 35 евро в день в Бремене до 2,5 тысячи евро в Берлине.

Примечательно, что немецкая полиция в аэропортах должна проверять наличие семей с детьми, которые не на занятиях, на предмет согласования с руководством школы.

В Германии за буллинг штрафы не предусмотрены законодательно. Там работают над предотвращением травли детей.

Напомним, украинцам, которые в результате выехали в другие страны, облегчили трудоустройство за рубежом. Теперь международные посредники не смогут взимать плату с граждан Украины.

Также сейчас идет активное сотрудничество с пограничными службами Европы, чтобы совместно противодействовать попыткам незаконного пересечения границы. Всех украинских мужчин призывного возраста, незаконно выехавших из Украины, будут возвращать домой.