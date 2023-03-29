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Які виплати можна отримати українцям у Франції та як оформити

29 березня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога біженцям у Франції — як отримати виплати та знайти житло
Ця країна надає безкоштовне житло та виплати
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Біженці, які через війну виїхали до Франції, можуть розраховувати там на державну підтримку. Ця країна надає безкоштовне житло та виплати.

Про те, що потрібно знати про приїзд до Франції, та куди можна звернутися за допомогою після прибуття, повідомляють Новини.LIVE.

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На яку допомогу можуть розраховувати українці

Франція після початку війни в Україні прийняла близько 120 тисяч українських біженців. Усім їм надали тимчасовий дозвіл на проживання. Він передбачає право на:

  • легальне перебування у Франції;
  • працевлаштування без дозволів;
  • медичне страхування;
  • тимчасове житло;
  • соціальні виплати;
  • освіту для неповнолітніх;
  • відвідування інших країн ЄС;
  • тимчасово повернення в Україну (забрати родича чи речі) та приїзд у Францію.

Статус тимчасового захисту оформлюють у центрах для прийому громадян України у Парижі чи префектурах. Після отримання пакета документів громадянам видадуть тимчасовий дозвіл на проживання APS та направлять до Французького бюро з імміграції та інтеграції (OFII) для подання запиту на матеріальну допомогу.

Які виплати передбачені

Суму фінансової допомоги розраховують залежно від кількості членів родини:

  • одна особа — 6,8 євро на день;
  • дві особи — 10,2 євро.

Це близько 400 євро на місяць на дорослу людину та близько 100 євро на кожну дитину. Однак уряд ухвалив компенсації французьким родинам, які приймають українців, тому розмір допомоги став менший.

Які надають послуги:

  • прийом та надання допомоги: харчування, гігієнічні набори;
  • центр попереднього запису до соцпрацівників;
  • перші медконсультації;
  • допомога психолога ;
  • допомога представників Samu Social для екстреного поселення.

Які документи необхідні

Біженці можуть їхати у Францію з будь-яким документом, який підтверджує громадянство України: біометричний чи звичайний закордонний паспорт, внутрішній паспорт, навіть прострочений до двох років. Також приймають довідку про посвідчення особи, видану  посольством України.

На кордоні необхідно поставити штамп про в’їзд до країни Шенгенської зони. Якщо його немає, то необхідна довідка від прикордонслужби тієї країни. Якщо немає документа чи немає позначки про перетин кордону, потрібно в першій країні звернутися у посольство Франції для отримання дозволу на в’їзд.

Біометричний паспорт дає право перебувати у Франції до 90 днів, за цей час можна подати заяву на отримання тимчасового захисту.

Нагадаємо, українці, які постраждали від війни, мають право фінансову допомогу. Зокрема, грошові виплати можна оформити від шести міжнародних організацій.

Також ми писали, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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