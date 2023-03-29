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Какие выплаты можно получить украинцам во Франции и как оформить

29 марта 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь беженцам во Франции — как получить выплаты и найти жилье
Эта страна предоставляет бесплатное жилье и выплаты
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Беженцы, которые из-за войны уехали во Францию, могут рассчитывать там на государственную поддержку. Эта страна предоставляет бесплатное жилье и выплаты.

О том, что нужно знать о приезде во Францию и куда можно обратиться за помощью по прибытии, сообщают Новини. LIVE.

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На какую помощь могут рассчитывать украинцы

Франция после начала войны в Украине приняла около 120 тысяч украинских беженцев. Всем им было предоставлено временное разрешение на проживание. Оно предусматривает право на:

  • легальное пребывание во Франции;
  • трудоустройство без разрешений;
  • медицинскую страховку;
  • временное жилье;
  • социальные выплаты;
  • образование для несовершеннолетних;
  • посещение других стран ЕС;
  • временно возвращение в Украину (забрать родственника или вещи) и приезд во Францию.

Статус временной защиты оформляется в центрах для приема граждан Украины в Париже или префектурах. После получения пакета документов гражданам выдадут временное разрешение на проживание APS и направят во Французское бюро по иммиграции и интеграции (OFII) для подачи запроса на материальную помощь.

Какие выплаты предусмотрены

Сумму финансовой помощи рассчитывают в зависимости от количества членов семьи:

  • один человек 6,8 евро в день;
  • два человека 10,2 евро.

Это около 400 евро в месяц на взрослого и около 100 евро на каждого ребенка. Однако правительство приняло решение о компенсации французским семьям, принимающим украинцев, поэтому размер помощи стал меньше.

Предоставляемые услуги:

  • прием и оказание помощи: питание, гигиенические наборы;
  • центр предварительной записи к соцработникам;
  • первые медконсультации;
  • помощь психолога;
  • помощь представителей Samu Social для экстренного поселения.

Какие документы необходимы

Беженцы могут ехать во Францию с любым документом, подтверждающим гражданство Украины: биометрический или обычный загранпаспорт, внутренний паспорт, даже просроченный до двух лет. Также принимают справку об удостоверении личности, выданную посольством Украины.

На границе нужно поставить штамп о въезде в страну Шенгенской зоны. Если его нет, то необходима справка от погранслужбы той страны. Если нет документа или отметки о пересечении границы, нужно в первой стране обратиться в посольство Франции для получения разрешения на въезд.

Биометрический паспорт дает право находиться во Франции до 90 дней, за это время можно подать заявление на получение временной защиты.

Напомним, украинцы, пострадавшие от войны, имеют право на финансовую помощь. В частности, денежные выплаты можно оформить от шести интернациональных организаций.

Также мы писали, что в Польше для украинских беженцев действует программа финансовой помощи, по которой можно получить до 18 тыс. гривен. Возобновил регистрацию на денежные выплаты немецкий фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

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