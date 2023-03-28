Допомога переселенцям — які організації надають та розмір виплат

Гроші виплачують тим, хто найбільше потребує допомоги

Українці, які постраждали від війни, мають право фінансову допомогу. Зокрема, грошові виплати можна оформити від шести міжнародних організацій.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Міністерства соціальної політики України.

Допомога від Червоного Хреста

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати допомогу від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України. Сума допомоги — 2,5 тис. грн на особу. Виплати здійснюють на підставі даних з бази даних ВПО. При цьому Місія Червоного Хреста спільно з Мінсоцполітики визначатиме, кому надавати допомогу, на підставі відомостей із Єдиної інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб та інформплатформи "єДопомога".

Фінпідтримка від ЮНІСЕФ Спільно та ООН

Грошові вплати від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних родин, які постраждали від війни. Вони можуть одержати виплату у розмірі 2,2 тис. грн раз на місяць, проте не більше ніж на п’ять осіб.

Допомога французької організації ACTED

Гуманітарна Організація ACTED поновила діяльність у 2023 році та почила надавати українцям грошову допомогу, яку було призупинено влітку 2022-го. Розмір грошової допомоги становить 2,22 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців.

Виплати від Агентства ООН у справах біженців

Допомога орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, які постраждали від війни та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні деякі регіони країни. Розмір виплату становить 2,22 тис. грн (на одну особу). Гроші надходитимуть щомісячно упродовж трьох місяців. На трьох осіб виплата становитиме 19,98 тис. грн.

Допомога від $1KProject

Американський підприємець українського походження Алекс Іскольд у рамках проєкту допомоги об’єднує спонсорів, які готові можуть надати фінансову підтримку українцям. Громадяни можуть отримати одноразову фінансову підтримку в розмірі 1 тис. доларів.

Гроші від Міжнародної організації з міграції (МОМ)

На допомогу від МОМ можуть претендувати особи з інвалідністю, зокрема ВПО. Розмір підтримки 2,2 тис. грн протягом трьох місяців. Організація вже виділила близько 0,7 млрд грн для допомоги, тобто виплати зможуть отримати близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" обіцяє деяким українцям додаткову грошову підтримку. Йдеться про тих громадян, хто отримав фінансову допомогу від міжнародних організацій через цей банк.

Також ми писал, що у Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.