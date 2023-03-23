Допомога біженцям — як отримати виплати у Польщі

Фінансова допомога розрахована на біженців

У Польщі для українських біженців діє програма фінансової допомоги, за якою можна отримати до 18 тис. гривень. Поновив реєстрацію на грошові виплати німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe.

Така інформація міститься на офіційному сайті фонду.

Що пропонує фонд

Допомогу Diakonie Katastrophenhilfe надає упродовж трьох місяців кожному українцю, який подасть заявку. Виплачують по близько 700 злотих (5,77 тис. грн) та 600 злотих (4,95 тис. грн) на кожного члена родини.

Подати заявку на виплати можна під час прийому у найближчому пункті допомоги у Польщі.

Для цього потрібно: натиснути кнопку "Призначити зустріч" на сайті за посиланням або зв'язатися за номерами телефону, якщо немає можливості прийти особисто:

800 000 232;

800 011 177;

0048918199499;

Мають видати код під час відвідування центру, який дозволить зареєструватися на сайті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, загалом минулого року Польща виділила Україні та громадянам близько 30 млрд злотих. У перерахунку — близько 7 млрд доларів. Сума фінансової підтримки України дорівнювала 1% ВВП власної країни.

Також українці, які переїхали у Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть скористатися ще однією програмою фінансової допомоги. За нею можна отримати до 500 злотих.