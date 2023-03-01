Зарплаты военных — сколько платят во время войны

Какие зарплаты получают военные во время войны: данные Минобороны
В Украине с 1 марта 2023 года военнослужащие получат обновленные суммы денежного довольствия. Ежемесячную надбавку в 30 тысяч гривен многим отменили, однако подняли месячные оклады ряду категорий военных.
О том, как изменилось денежное довольствие, сообщает Military Media Center.
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Сколько платят военным
Согласно обновленному законодательству, размер дополнительного денежного вознаграждения находящихся на фронте военных не изменился. Они получают дополнительные 100 тысяч гривен.
30-тысячную надбавку больше не начисляют военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах страны, срочникам и курсантам.
При этом повысили размеры ежемесячного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих. Теперь минимальный уровень для военных ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбы составляет не менее 20,1 тысячи гривен. В то время как в 2022 году денежное обеспечение солдата без надбавки составляло около 13 тысяч гривен.
Таким образом, солдат, не находящийся на передовой, будет получать 20,1 тысяч гривен вместо 43 тысяч.
Напомним, ранее в сети обнародовали заработную плату народных депутатов Верховной Рады в январе 2023 года. Лидирует по сумме полученной выплаты — глава парламента Руслан Стефанчук, которому начислили 78,9 тыс. грн в месяц.
В среднем народные депутаты в январе получили 48,8 тыс. грн каждый. В сумму входит оклад, 100% прибавка к окладу и вариативные выплаты (почетное звание, ученая степень, отпускные, больничные, служебные командировки).