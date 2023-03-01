Зарплаты военных — сколько платят во время войны

Месячные оклады повысили ряд категорий военных

В Украине с 1 марта 2023 года военнослужащие получат обновленные суммы денежного довольствия. Ежемесячную надбавку в 30 тысяч гривен многим отменили, однако подняли месячные оклады ряду категорий военных.

О том, как изменилось денежное довольствие, сообщает Military Media Center.

Сколько платят военным

Согласно обновленному законодательству, размер дополнительного денежного вознаграждения находящихся на фронте военных не изменился. Они получают дополнительные 100 тысяч гривен.

30-тысячную надбавку больше не начисляют военнослужащим, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах страны, срочникам и курсантам.

При этом повысили размеры ежемесячного денежного довольствия (без дополнительного вознаграждения) военнослужащих. Теперь минимальный уровень для военных ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбы составляет не менее 20,1 тысячи гривен. В то время как в 2022 году денежное обеспечение солдата без надбавки составляло около 13 тысяч гривен.

Таким образом, солдат, не находящийся на передовой, будет получать 20,1 тысяч гривен вместо 43 тысяч.

Напомним, ранее в сети обнародовали заработную плату народных депутатов Верховной Рады в январе 2023 года. Лидирует по сумме полученной выплаты — глава парламента Руслан Стефанчук, которому начислили 78,9 тыс. грн в месяц.

В среднем народные депутаты в январе получили 48,8 тыс. грн каждый. В сумму входит оклад, 100% прибавка к окладу и вариативные выплаты (почетное звание, ученая степень, отпускные, больничные, служебные командировки).