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Каким будет госдолг Украины в 2023-2025 годах: прогнозы МВФ

11 октября 2023 23:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Каким будет госдолг Украины в 2023-2025 годах: прогнозы МВФ
Наличные деньги. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В текущем году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение общего государственного долга до 88,1% от ВВП. Там также указывают, что показатель будет расти и достигнет пикового значения в 2025 году.

Об этом заявил директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, передает Укринформ.

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Следовательно, в докладе, который представил политик, говорится, что общий госдолг Украины до полномасштабного вторжения — в 2021 году — составил 48,9% от ВВП. Уже в следующем 2022 году этот показатель резко вырос до 78,5%.

В 2023 году отметка пересечет 88,1%.

В то же время, согласно прогнозам Фонда, в следующем году госдолг вырастет до 98,6% и достигнет своего пикового значения в 2025 году с отметкой в 100,7%.

Госдолг Украины 2023-2025 год
Фото: скриншот

Напомним, в августе 2023 г. государственный долг вырос на 0,8%, что стало незначительным замедлением по сравнению с предыдущими месяцами. Однако его постепенное увеличение имеет ряд факторов.

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