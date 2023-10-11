Каким будет госдолг Украины в 2023-2025 годах: прогнозы МВФ

Наличные деньги. Фото: Новини.LIVE

В текущем году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение общего государственного долга до 88,1% от ВВП. Там также указывают, что показатель будет расти и достигнет пикового значения в 2025 году.

Об этом заявил директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, передает Укринформ.

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Следовательно, в докладе, который представил политик, говорится, что общий госдолг Украины до полномасштабного вторжения — в 2021 году — составил 48,9% от ВВП. Уже в следующем 2022 году этот показатель резко вырос до 78,5%.

В 2023 году отметка пересечет 88,1%.

В то же время, согласно прогнозам Фонда, в следующем году госдолг вырастет до 98,6% и достигнет своего пикового значения в 2025 году с отметкой в 100,7%.

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Напомним, в августе 2023 г. государственный долг вырос на 0,8%, что стало незначительным замедлением по сравнению с предыдущими месяцами. Однако его постепенное увеличение имеет ряд факторов.