Каким будет госдолг Украины в 2023-2025 годах: прогнозы МВФ
В текущем году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует увеличение общего государственного долга до 88,1% от ВВП. Там также указывают, что показатель будет расти и достигнет пикового значения в 2025 году.
Об этом заявил директор Финансового департамента МВФ Виктор Гаспар, передает Укринформ.
Госдолг Украины
Следовательно, в докладе, который представил политик, говорится, что общий госдолг Украины до полномасштабного вторжения — в 2021 году — составил 48,9% от ВВП. Уже в следующем 2022 году этот показатель резко вырос до 78,5%.
В 2023 году отметка пересечет 88,1%.
В то же время, согласно прогнозам Фонда, в следующем году госдолг вырастет до 98,6% и достигнет своего пикового значения в 2025 году с отметкой в 100,7%.
Напомним, в августе 2023 г. государственный долг вырос на 0,8%, что стало незначительным замедлением по сравнению с предыдущими месяцами. Однако его постепенное увеличение имеет ряд факторов.