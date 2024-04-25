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Яким буде курс долара до кінця 2024 року — прогноз Мінекономіки

25 квітня 2024 10:52
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Курс долара до кінця 2024 року — прогноз економістів
Американська валюта на касі банку. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На українському валютному ринку очікується зростання курсу долара. Думки експертів розділились залежно від тривалості війни в Україні.

Це випливає з консенсус-прогнозу за квітень 2024 року експертів та чиновників, який опублікувало Міністерство економіки.

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Прогнози щодо курсу долара

Консенсус-прогноз є середнім значенням ключових прогнозних показників економічного і соціального розвитку країни, він ґрунтується на експертних оцінках учасників опитування — спеціалістів у галузі макроаналізу та прогнозування. Консенсус-прогноз враховує очікування:

  • міністерств;
  • державних інститутів;
  • неурядових центрів;
  • банків.

Згідно з прогнозом, оцінки експертів та державних чиновників розділилися на дві групи залежно від очікувань щодо терміну завершення війни в Україні.

Так, оптимісти вважають, що конфлікт закінчиться до кінця 2024 року. У зв'язку з цим прогнозують, що у середньому курс гривні становитиме:

  • у 2025 році —  42,6 грн за долар;
  • до 2026 року — зросте до 45,7 грн.

Водночас ті, хто припускають, що війна триватиме значно довше, вважають, що курс буде такий:

  • у 2025 році — 42,70 грн за долар;
  • до 2026 року — зросте до 44,80 грн.

До кінця 2024 року очікується зростання курсу долара до 41,67 грн.

 

курс валют
Джерело: Мінекономіки

Головні загрози для економіки країни

Як зазначають у відомстві, прогнози відновлювального зростання як на цей рік, так і на подальшу перспективу залишаються під великим впливом невизначеності, зокрема й щодо тривалості війни і щодо обсягів та термінів отримання міжнародної фінансової допомоги.

Загалом українська економіка надалі критично залежатиме від обсягів надходжень від країн-партнерів, які за прогнозами на середньострокову перспективу поступово скорочуватимуться.

На 2024 рік експерти розділяють думку, що споживча інфляція буде нижча, ніж оцінювали раніше (на рівні 8,5% порівняно з оцінкою 9,1% станом на жовтень 2023 року), проте вищою за рівень попереднього року.

При цьому стримувати зростання цін у першій половині 2024 року в основному буде достатня пропозиція завдяки ефектам високих минулорічних врожаїв, а надалі чинником прискорення цін стане вичерпання домінантної його дії на тлі нижчого врожаю 2024 року, а також перенесення в ціни ефекту невеликої девальвації гривні.

"У наступному році, у разі закінчення війни у 2024-му році, інфляція збережеться на рівні 8,2%, а в разі закінчення війни у 2025-му році, навпаки, зросте до 9,2%", — йдеться у прогнозі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара в багатьох банках продовжує знижуватися 25 квітня 2024 року після активного зростання попереднього тижня. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар теж коштує дешевше — 39,47 грн (-0,11).

Також у Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують подорожчання долара на українському валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

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