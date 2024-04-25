Курс доллара до конца 2024 года — прогноз экономистов

Американская валюта на кассе банка. Фото: minfin.com.ua

На украинском валютном рынке ожидается рост курса доллара. Мнения экспертов разделились в зависимости от продолжительности войны в Украине.

Это следует из консенсус-прогноза за апрель 2024 года экспертов и чиновников, который опубликовало Министерство экономики.

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Прогнозы по курсу доллара

Консенсус-прогноз является средним значением ключевых прогнозных показателей экономического и социального развития страны, он основывается на экспертных оценках участников опроса — специалистов в области макроанализа и прогнозирования. Консенсус-прогноз учитывает ожидания:

министерств;

государственных институтов;

неправительственных центров;

банков

Согласно прогнозу, оценки экспертов и государственных чиновников разделились на две группы в зависимости от ожиданий относительно срока завершения войны в Украине.

Так, оптимисты считают, что конфликт закончится к концу 2024 года. В связи с этим прогнозируют, что в среднем курс гривны будет составлять:

в 2025 году — 42,6 грн за доллар;

до 2026 года — вырастет до 45,7 грн.

В то же время, те, кто предполагают, что война будет продолжаться значительно дольше, считают, что курс будет такой:

в 2025 году — 42,70 грн за доллар;

до 2026 года — вырастет до 44,80 грн.

До конца 2024 года ожидается рост курса доллара до 41,67 грн.

Источник: Минэкономики

Главные угрозы для экономики страны

Как отмечают в ведомстве, прогнозы возобновляемого роста как на этот год, так и на дальнейшую перспективу остаются под большим влиянием неопределенности, в том числе относительно продолжительности войны и объемов и сроков получения международной финансовой помощи.

В целом украинская экономика в дальнейшем будет критически зависеть от объемов поступлений от стран-партнеров, которые по прогнозам на среднесрочную перспективу будут постепенно сокращаться.

На 2024 год эксперты разделяют мнение, что потребительская инфляция будет ниже, чем оценивали ранее (на уровне 8,5% по сравнению с оценкой 9,1% по состоянию на октябрь 2023 года), однако выше уровня предыдущего года.

При этом сдерживать рост цен в первой половине 2024 года в основном будет достаточное предложение благодаря эффектам высоких урожаев прошлого года, а в дальнейшем фактором ускорения цен станет исчерпание доминантного его действия на фоне более низкого урожая 2024 года, а также переноса в цены эффекта небольшой девальвации гривны.

"В следующем году, в случае окончания войны в 2024 году, инфляция сохранится на уровне 8,2%, а в случае окончания войны в 2025 году, наоборот, вырастет до 9,2%" , — говорится в прогнозе.

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара во многих банках продолжает снижаться 25 апреля 2024 г. после активного роста предыдущей недели. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар тоже стоит дешевле — 39,47 грн (-0,11).

Также в Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют удорожание доллара на украинском валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.