Тарифи на комуналку у 2024 — як зміняться ціни

Жінка з квитанціями. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багато українців хвилює питання, якими будуть тарифи на житлово-комунальні послуги у 2024 році. Навіть при ствердженнях влади, що ціни за більшість послуг залишаться незмінними через війну, у суспільства присутні сумніви.

Чого очікувати від тарифів на комунальні послуги у 2024 році, розповіли Pro Гроші.

Читайте також:

Які тарифи підвищаться у наступному році

За думкою голови спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, у 2024 році в Україні спостерігатиметься підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств. Передбачається, що тарифи зростуть приблизно до 3,5 гривень. Щодо тарифів на електроенергію для бізнесу, вони постійно змінюються; наприклад, за 2023 рік вони зросли майже на 25%.

Також, за словами експерта, слід очікувати поступового зростання вартості обслуговування багатоквартирних будинків.

"Це відбувається постійно, за останній рік ця послуга подорожчала майже на 20%", — зазначив він.

Тарифи на вивезення твердих побутових відходів також зростатимуть. Рішення приймається на рівні місцевих рад.

"Оскільки ці послуги не прописані в законодавстві України, вони мають повне право на підвищення вартості такої послуги", — пояснив Попенко.

У той же час неяскою залишається ситуація з тарифами на воду, хоча водоканали вже зараз знаходяться в скрутному становищі. Тому наразі точно прогнозувати, якими будуть тарифи на воду, неможливо.

Які тарифи не будуть зростати у 2024 році

Щодо тих послуг, які точно не подорожчають у наступному році, йдеться про теплопостачання, гарячу воду і транспортування газу.

"Щодо газу, цей опалювальний сезон пройдемо без здорожчання. Що буде далі, наразі невідомо. Хоча голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов наполягає на перегляді тарифів на газ та ухваленні рішення щодо їх підвищення", — пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг України.

Причини зростання комуналки у наступному році

Олег Попенко зауважує, що необхідно розглядати кожну послугу окремо, оскільки фактори здорожчання різняться. Наприклад, вартість паливно-мастильних матеріалів на ринку є основним чинником зростання тарифів на вивезення твердих побутових відходів, де зростання іноді доходить до 50-70%. У той час як при визначенні тарифів на обслуговування багатоквартирних будинків враховується вартість електроенергії в місцях загального користування, як у 2023 році. Фактори впливу в цьому випадку різняться в кожному ЖЕКу, і після зростання вартості електроенергії деякі ЖЕКи незаконно підняли тарифи.

Отже, загальні фактори, що призводять до підвищення вартості комунальних послуг, важко однозначно визначити, оскільки вони відрізняються для кожної послуги.

Нагадаємо, в Україні зміниться тариф на послуги передавання електроенергії та диспетчерського управління для бізнесу у 2024 році. Відомо, як це вплине на простих споживачів та компанії.